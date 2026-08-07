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Eğitim
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Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

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Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) öğrencileri, seyir eğitimi, gemiden adam düşmesi tatbikatı

#1
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

kürek ve yelken eğitimleri, yüzme faaliyetleri ve spor eğitimlerinde hem fiziksel dayanıklılıklarını geliştiriyor hem de meslek hayatına hazırlanıyor.

#2
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler

#3
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

sınıf eğitimlerinin yanı sıra denizde ve karada yürütülen uygulamalı faaliyetlerle mesleklerine hazırlanıyor.

#4
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Seyir eğitimi kapsamında tekneye çıkan astsubay adayları, teorik bilgilerini uygulamaya aktarırken, gemiden adam düşmesi gibi acil durum tatbikatlarını da başarıyla icra ediyor.

#5
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Marmara Denizi'nde kürek ve yelken eğitimi alan öğrenciler, yüzme havuzunda dayanıklılık çalışmalarına katılıyor.

#6
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Fiziki yeterliliğe de büyük önem verilen okulda öğrenciler, düzenli spor faaliyetleriyle hem bedensel hem de askerî gelişimlerini sürdürüyor.

#7
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ilk kadın öğrencileri arasında yer alan Merve Türkmen, asker olmanın çocukluk hayali olduğunu belirtti.

#8
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Türkmen, okulda 24 kadın astsubay adayının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

#9
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

"Vatanıma hizmet etmek ve Türk kadınını layıkıyla temsil etmek istediğim için bu mesleği seçtim. Çocukluğumdan beri asker olmak istiyordum.

#10
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ilk kez kadın öğrenci alacağını öğrendiğimde büyük heyecan yaşadım.

#11
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Bugün ilk kadın öğrenciler arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz."

#12
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Türkmen, yoğun ve disiplinli eğitim temposunun kendisine önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Disiplin ve zaman yönetimi burada en çok geliştirdiğimiz yönlerimiz oldu.

#13
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Boş zamanlarımızda spor yapıyor, kürek takımındaki antrenmanlarımıza katılıyoruz" dedi.

#14
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Öğrencilerden Cihangir Doğan da disiplinli eğitim hayatının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Yoğun bir eğitim hayatımız var.

#15
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Başlangıçta zaman yönetiminde zorlandım ancak kısa sürede alıştım. Burada liderlik, ekip çalışması ve disiplin anlayışını kazanıyoruz.

#16
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Bu mesleğin en güzel yanı ülkemize hizmet etmek ve onu en iyi şekilde temsil edebilmek" ifadelerini kullandı.

#17
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Öğrenci Mehmet Kutay Orakçı, okulda uygulamalı eğitimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek,

#18
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

"Okulumuzda yüzme, kros, triatlon ve tören yürüyüşü eğitimleri alıyoruz. Komutanlarımızın verdiği eğitimler sayesinde özellikle yüzme konusunda kendimi önemli ölçüde geliştirdim.

#19
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Bu okulu tercih edecek arkadaşlarıma spor yapmalarını ve hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

#20
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Öğrencilerden Aleyna Başaran ise yüzme eğitimlerinin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olmak benim için ayrı bir gurur.

#21
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Buraya geldiğimde yüzmeyi biliyordum ancak başlangıç seviyesindeydim. Komutanlarımızın verdiği eğitimlerle kendimi geliştirdim.

#22
Foto - Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır

Sonuçta biz denizciyiz ve yüzme mesleğimizin bir parçası" diye konuştu.

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