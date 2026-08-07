Deniz astsubay adayları zıpkın gibi Mavi Vatan’ın yılmaz bekçileri göreve hazır
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) öğrencileri, seyir eğitimi, gemiden adam düşmesi tatbikatı
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) öğrencileri, seyir eğitimi, gemiden adam düşmesi tatbikatı
kürek ve yelken eğitimleri, yüzme faaliyetleri ve spor eğitimlerinde hem fiziksel dayanıklılıklarını geliştiriyor hem de meslek hayatına hazırlanıyor.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrenciler
sınıf eğitimlerinin yanı sıra denizde ve karada yürütülen uygulamalı faaliyetlerle mesleklerine hazırlanıyor.
Seyir eğitimi kapsamında tekneye çıkan astsubay adayları, teorik bilgilerini uygulamaya aktarırken, gemiden adam düşmesi gibi acil durum tatbikatlarını da başarıyla icra ediyor.
Marmara Denizi'nde kürek ve yelken eğitimi alan öğrenciler, yüzme havuzunda dayanıklılık çalışmalarına katılıyor.
Fiziki yeterliliğe de büyük önem verilen okulda öğrenciler, düzenli spor faaliyetleriyle hem bedensel hem de askerî gelişimlerini sürdürüyor.
MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ilk kadın öğrencileri arasında yer alan Merve Türkmen, asker olmanın çocukluk hayali olduğunu belirtti.
Türkmen, okulda 24 kadın astsubay adayının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Vatanıma hizmet etmek ve Türk kadınını layıkıyla temsil etmek istediğim için bu mesleği seçtim. Çocukluğumdan beri asker olmak istiyordum.
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun ilk kez kadın öğrenci alacağını öğrendiğimde büyük heyecan yaşadım.
Bugün ilk kadın öğrenciler arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz."
Türkmen, yoğun ve disiplinli eğitim temposunun kendisine önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Disiplin ve zaman yönetimi burada en çok geliştirdiğimiz yönlerimiz oldu.
Boş zamanlarımızda spor yapıyor, kürek takımındaki antrenmanlarımıza katılıyoruz" dedi.
Öğrencilerden Cihangir Doğan da disiplinli eğitim hayatının kişisel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Yoğun bir eğitim hayatımız var.
Başlangıçta zaman yönetiminde zorlandım ancak kısa sürede alıştım. Burada liderlik, ekip çalışması ve disiplin anlayışını kazanıyoruz.
Bu mesleğin en güzel yanı ülkemize hizmet etmek ve onu en iyi şekilde temsil edebilmek" ifadelerini kullandı.
Öğrenci Mehmet Kutay Orakçı, okulda uygulamalı eğitimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek,
"Okulumuzda yüzme, kros, triatlon ve tören yürüyüşü eğitimleri alıyoruz. Komutanlarımızın verdiği eğitimler sayesinde özellikle yüzme konusunda kendimi önemli ölçüde geliştirdim.
Bu okulu tercih edecek arkadaşlarıma spor yapmalarını ve hedeflerinden vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.
Öğrencilerden Aleyna Başaran ise yüzme eğitimlerinin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu okulun ilk kadın öğrencilerinden biri olmak benim için ayrı bir gurur.
Buraya geldiğimde yüzmeyi biliyordum ancak başlangıç seviyesindeydim. Komutanlarımızın verdiği eğitimlerle kendimi geliştirdim.
Sonuçta biz denizciyiz ve yüzme mesleğimizin bir parçası" diye konuştu.
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