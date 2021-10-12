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Spor Türkiye 3 puana 90+9'da uzandı
Spor

Türkiye 3 puana 90+9'da uzandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:51:00 -
Türkiye 3 puana 90+9'da uzandı

Letonya - Türkiye

A Milli Futbol Takımı2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya'ya konuk oldu.

7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.

51. dakikada Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Letonya öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Savalnieks'in altıpas içine sert gönderdiği topu Merih Demiral ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

72. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile paslaşan Burak Yılmaz ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluştu. Burak'ın sert şutunda kaleciden seken top az farkla yandan dışarıya çıktı.

75. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Serdar Dursun altıpas önünde kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı: 1-1.

86. dakikada Türkiye ikinci golüne çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Burak'ın son çizgiye inmeden altıpas önüne yerden çevirdiği topa, Cengiz Ünder gelişene vurdu. Kaleci Ozols son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada milli takımın sağ kanattan gelişen atağında Zeki ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleciden seken topa Cengiz ceza sahası önünde gelişine vurdu, altıpas içinde Burak Yılmaz'ın kafasıyla dokunduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada Burak Yılmaz, Letonya ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltı kararını verdi.

90+9. dakikada penaltı atışını kullanan Burak, kaleci Ozols'un sağından topu filelere yolladı: 1-2.

Mücadele, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

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