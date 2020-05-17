Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerine göre Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011’de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı.

Yatırım tutarı 2012’de 5 milyar 761 milyon 549 bin lira, 2013’te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014’te 5 milyar 670 milyon 234 bin lira olarak gerçekleşti. İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin olduğu 2015’te yaptı. 2016’da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık yatırım hayata geçirilirken, söz konusu tutar 2017’de 8 milyar 154 milyon 243 bin lira, 2018’de 9 milyar 404 milyon 70 bin ira, geçen yıl ise 12 milyar 855 milyon 586 bin ira olarak hesaplandı.