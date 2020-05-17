Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar
Mobil haberleşmede 3G’ye göre 10 kat daha hızlı iletişim imkanı veren 4,5G teknolojisinin kullanıldığı Türkiye’de 2011 -2019 döneminde Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmecilerce 77 milyar 611 milyon 315 bin liralık yatırım yapıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerine göre Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TT Mobil ve diğer işletmeciler tarafından 2011’de 5 milyar 600 milyon 663 bin liralık yatırıma imza atıldı.
Yatırım tutarı 2012’de 5 milyar 761 milyon 549 bin lira, 2013’te 5 milyar 462 milyon 402 bin lira, 2014’te 5 milyar 670 milyon 234 bin lira olarak gerçekleşti. İşletmeciler en fazla yatırımı, yaklaşık 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin olduğu 2015’te yaptı. 2016’da 7 milyar 427 milyon 592 bin liralık yatırım hayata geçirilirken, söz konusu tutar 2017’de 8 milyar 154 milyon 243 bin lira, 2018’de 9 milyar 404 milyon 70 bin ira, geçen yıl ise 12 milyar 855 milyon 586 bin ira olarak hesaplandı.