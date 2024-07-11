Türkiye 2026’da hangi takımlarla karşılaşacak?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Türkiye EURO 2024 elemelerine katılan en geç takımdı. Çoğu vatandaşa göre gruptan dahi çıkma şansı çok olmayan Türk milli takımı büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar geldi. Milliler yarı final mücadelesinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Futbol eleştirmenlerine göre, Türkiye yarı finali geçebilecek güçteydi. Ancak alınan sonuçla kısmen bir ‘’erken veda’’ yaşandı. Şimdi gözler 2026’da Kanada, Meksika ve ABD’de yapılacak Dünya Kupası’na çevrildi.

TÜRKİYE’NİN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Türkiye’nin rakipleri ise henüz belli olmadı. Ön elemelerin zorlu geçeceği Dünya Kupası’nda ilk maç 20 Mart 2025 tarihinde oynanacak. Türkiye yeni bir jenerasyon ile Euro 2024’e çıkmıştı. Genç Türk milli takımının en az 10 yıl beraber oynaması bekleniyor. Oturmuş bir kadro yapısı ve ruhu ile çıkılacak maçlarda Türkiye’nin elemeleri rahat geçmesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç yıldızlar, ilk büyük turnuva deneyimlerinde çeyrek finali yaşayarak tecrübe kazanması da Türkiye’nin şansını arttırıyor.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takım yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 64 maç yerine 104 maç oynanacak. 48 takımın yer alacağı organizasyonda, 4'lü gruplar halinde toplam 12 grupta maçlar oynanacak. Grubunu ilk 2 sırada bitiren 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna kalmaya hak kazanacak.

39 gün sürecek olan Dünya Kupası'nda toplam 104 karşılaşma gerçekleşecek ve final, 19 Temmuz 2026'da oynanacak. Kupa da o tarihte havaya kaldırılacak.

2026 İLKLERİ BERABERİNDE GETİRECEK

2026 Dünya kupası beraberinde ilkleri de barındıracak. Örneğin Dünya Kupası, 32 yerine 48 takımla oynanacak. Hal böyle olunca elemelerde küçük takımların şansları artacak. Sürpriz takımlar Dünya Kupası’nda boy gösterebilecek.

FIFA'nın Küresel Futbol Gelişim Şefi Arsene Wegner, tüm dünyanın Dünya Kupası’nı izlemesini amaçlıyor. FIFA'nın verilerine göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası anlamına gelen 3,5 milyar kişi, Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nı takip etti. 48 takımlı Dünya Kupası bu rakamın daha fazla olabileceğini gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN 2026’DA ŞANSI YÜKSEK

İstatistikler ise 2026 Dünya kupasının sürprizlere gebe olacağını gösteriyor. Örneğin; Yüz yıllık Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar başka bir kıtadan hiçbir takım final oynayamadı. Yarı finale kalan 84 takımdan 82'si Avrupalı ya da Güney Amerikalı oldu. Sadece 1930'da Amerika Birleşik Devletleri ve 2002'de Güney Kore bu başarıyı gösterebildi.

Katar'daki turnuvada Avrupa ve Güney Amerika dışından gelen takımlar grup aşamasında başarılı olurken, sadece Fas çeyrek finale yükselebildi. Güney Kore, Japonya, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya 16. turda elendi.

Türkiye’nin de oturmuş bir kadro ile katılacağı Dünya Kupası’nda gruptan çıkması halinde şansı bulunuyor. Türk milli takımı en az yarı final oynayarak Türk futbolunu EURO 2024’de olduğu gibi yeniden gündeme getirip onurlandırması bekleniyor.