0553 313 94 23

Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi’nin açılışında konuştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:02
Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye 2023 Eğitim Zirvesi’nin açılışında konuştu. Bakan Selçuk, “Eğitim sisteminde aldığımız kararların hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmazsak, hazırladığımız her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’ dedi.


Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda düzenlenen Türkiye 2023 Eğitim Zirvesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran’ın yanı sıra çok sayıda eğitimci katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Bakan Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonunun da Cumhurbaşkanımızın ortaya koymak istediği şudur. Biz çok büyük bir matrisin üzerinde eğitim sistemini bütün alt sistemleriyle birlikte nasıl bir sinerji oluşturabileceği, her bir alt bileşenin birbiriyle iletişiminin ve etkileşiminin ne olduğu ve nasıl bir metotlar bütünlüğüne ihtiyacımız var. Asıl vermek istediğimiz bu. Biz eğitim sisteminde bir karar aldığımızda, bu kararın muhakkak bir suretle hangi parametreleri ne şekilde etkileyeceği simülasyonunu yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımızda hazırladığımız her çözüm ilerideki sorunumuz olacaktır’’ ifadelerini kullandı.


“Bu meseleyi ülke ödevi olarak görmeksizin eğitimin tabiatına hürmet etmemiz söz konusu olmayacak”


Türkiye’nin milli bir mutabakata ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Dünya tarihinde gördüğüm medeniyet çekirdeklerinin filizlendiği bütün hayat sistemlerinde bir mutabakat zemininin oluştuğunu görüyorum. Türkiye’de bir milli mutabakat olmaksızın, toplumun ortak paydasına dikkat çekmeksizin, bu meseleyi millet ödevi, bu meseleyi ülke ödevi olarak görmeksizin bizim eğitimin tabiatına hürmet etmemiz söz konusu olmayacak. Toplumumuzu çocuklarımızla buluşturamayacaksak neyle buluşturacağız sorusunu sıklıkla soruyoruz. Kendi çocuklarımızın, bu ülkenin, bu milletin, bu toprakların geleceği için bir mutabakata ihtiyacımız var. Bu mutabakat sağlandığında millet olma şuurunu güçlendirecektir’’ şeklinde konuştu.


“Sınavın adını, metodunu değiştirerek asla yol alamayız”


Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi: “Bizim ülkemizi bloke eden sınav sisteminin ana mekanizması şöyle çalışıyor. Okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları yüksek olduğu için veliler ve çocuklar belirli okulları tercih ediyorlar. Eğer bu okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları azalırsa okullar arasındaki tercihlerde bir sınırlama olduğunu göreceğiz ve sınavın baskısı azalacak. Biz bunu yapmadan sınavın adını değiştirerek, metodunu değiştirerek, sorusunu değiştirerek asla yol alamayız. Aksi takdirde bu bizi ekonomideki orta gelir tuzağıyla karşı karşıya bırakır. Orta gelir tuzağı demek, aslında orta eğitim tuzağı demektir. Eğitiminiz ortaysa ekonominiz orta olur. Eğer ekonomide bir şey yapacaksak muhakkak eğitimde bir şey yapmamız gerekir. Bunu yapabilmemiz için koşullarımız müsait.’’


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitimi milli bir dava olarak gördüğünü kaydeden Bakan Selçuk,“Bunlar için büyük bir liderlik lazım. Bütün ülke tarihlerine baktığımda eğitim ve ekonomide belirle mesafeler almış olan ülkelere baktığımızda bir liderlik görüyorum. Bu bir Bakanın ya da ekibin çözebileceği bir şey değil. Bizim büyük bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu liderliğe baktığımızda bugün ki şartların buna müsait olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu meseleyi ne kadar önemsediğini ve Türkiye’de milli bir dava olduğunu ve bu meselesin bir dünya davası olduğunu sıklıkla vurguladığını görüyoruz. Bu çerçevede 2023 Eğitim Vizyonunu her yerde paylaşmaya çalışıyorum. Bu liderliğin devamı süresince çok iyi adımlar atacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı
    1. Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma..
    2. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    3. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    4. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    5. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    6. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    7. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    8. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    9. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    10. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    13. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    14. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    15. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    16. Hırsızlık çetesi çökertildi
    17. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    18. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    19. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    20. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    22. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    23. Tatvan, muaythai milli takım..
    24. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    25. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    26. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    27. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    28. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    29. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    30. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var