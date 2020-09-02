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Spor Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi
Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:54:55 -
Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL (AA) - Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 2 gün süren şampiyonada 400’den fazla atlet yarıştı.

Müsabakaların ardından 12-13 Eylül'de İstanbul’da yapılacak Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın milli takımı da oluşturuldu.

Şampiyonanın ikinci gününde branşlarında ilk sırayı alan isimler şöyle:

Erkekler:

200 metre: Oğuz Uyar, Çanakkale, 21.35

800 metre: Muzaffer Altındaş, Trabzon, 1.54.23

3000 metre: Devrim Kazan, İstanbul, 8.14.04

110 metre engelli: Tibet Sancak, İzmir, 14.12

3000 metre engelli: İbrahim Karateker, Muş, 9.20.56

Sırıkla atlama: Lütfi Atalay, Konya, 4,80

Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Adana, 14,96

Cirit atma: Ahmet Toyran, İstanbul, 58,37

Disk atma: Tarık Özer, Tokat, 49,14

Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Ankara, 5530 puan

Kadınlar:

200 metre: Simay Özçiftçi, İzmir, 24.84

1500 metre: Şevval Özdoğan, Niğde, 4.34.78

5000 metre: Tuğçe Özkan, İstanbul, 16.55.01

100 metre engelli: Yaren Yıldırım, Tokat, 14.38

Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Ankara, 1,68

Uzun atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 5,76

Gülle atma: Pınar Akyol, İstanbul, 14,64

Çekiç atma: Vildan Kelek, Tokat, 51,27

Heptatlon: Zeynep Çaylak, Eskişehir, 4246 puan

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