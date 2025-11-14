Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C-130" tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı ve şehitlerimiz için askeri tören başladı.
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören yapılıyor. Şehitlerimizin naaşları tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ile TSK komutası katılıyor.