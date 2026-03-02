  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Süleyman Soylu Terörsüz Türkiye’yi anlattı: Gelecek nesillere bölünme tehdidi altında bir ülke bırakmayacağız Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu Türkiye’deki Amerikan üssü vuruldu mu? Beklenen açıklama geldi Son dakika! İran: Nükleer tesislerimiz vuruldu Pentagon'da İran endişesi: Kontrolden çıkabilir Sınır hattı alevlendi: İran sınırında 41 can kaybı İran savaşı Pakistan’ı karıştırdı! Çok sayıda ölü var Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı
Gündem Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu
Gündem

Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu

İslam coğrafyasını kana bulayan katil ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarında, işgalci Amerikan ordusuna bir darbe daha geldi. İran'ın direnişi karşısında sarsılan Pentagon, bölgedeki kayıplarının arttığını itiraf etmek zorunda kaldı.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden askerlerinin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılar sırasında ağır yaralandığı belirtilen 5 askerden birinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırılarda ölen askerlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirilen açıklamada, "büyük çaplı operasyonların ve ABD'nin karşılık verme çalışmalarının sürdüğü" ifade edildi.

 

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

 

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı

Dünya

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı

İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin"
İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin"

Dünya

İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin"

İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’
İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’

Gündem

İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’

Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı
Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı

Dünya

Barrot’tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK’ya taşıdı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Beter olun.katiller
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü
Gündem

Bir can kaybı haberi daha! İran Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejat öldürüldü

Terör devletleri İsrail ve ABD’nin İran’ın kalbi Tahran’a yönelik gerçekleştirdiği ve adını küstahça "Aslanın Kükremesi" ismi verdikleri can..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23