  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sindirim sağlığı için önemli! Kefir iftarda mı sahurda mı tüketilmeli? Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı Türk savunma sanayi devi satılıyor! Yeni sahipleri şimdiden herkesi şaşırttı Türkiye Kanada arasında nükleer enerji işbirliği ‘Kadir İnanır’ın yaşaması mucize’ Yeğeninden üzücü açıklama TB2 SİHA'larla darbeyi önlemişti! Kaptan İbrahim Traore ABD-İran savaşında tarafını seçti: İsterlerse asker göndeririz Talep UEFA’ya takıldı! Arda Turan’ın hayali suya düştü Zirvede sürpriz değişiklik: İşte şubat ayının en iyi Android telefonları! Bakan Göktaş ve beraberindeki AK Partililerden yoğun mesai
Spor
5
Yeniakit Publisher
Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı
AA Giriş Tarihi:

Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı

Büyük heyecan için geri sayım başladı. Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 100 gün kaldı.

#1
Foto - Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City'deki Azteca Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, New York'taki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

#2
Foto - Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

#3
Foto - Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

#4
Foto - Geri sayım başladı! Dünya Kupası'na 100 gün kaldı

Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi
Dünya

Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi

Terör devleti İsrail'in destekçisi haydut Amerika, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'
Medya

Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'

Sözcü TV kimin adına konuşuyor? Türkiye toplumunun inanç ve vicdan hassasiyetlerinden uzaklaşmış bir yayın diliyle kime mesaj veriliyor? Bu ..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... NATO'dan flaş Erdoğan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23