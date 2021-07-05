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Ekonomi Türkiye 2. çeyrekte daha çok büyüyecek
Ekonomi

Türkiye 2. çeyrekte daha çok büyüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Öncü göstergeler Türkiye’de 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:00:00 -
Türkiye 2. çeyrekte daha çok büyüyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin her bir güzide şehrini yeni yatırımlarla, yeni projelerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Önemli projeler kazandırdık

Salgın sürecinin hafiflemesiyle son bir aydır yoğun bir şekilde proje açılışları yapıldığını, temeller atıldığını anımsatan Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla sanayi, teknoloji, enerji, eğitim, sağlık ve turizm konularında birbirinden önemli projeleri şehirlerimize kazandırdık. Bilmenizi isterim ki gittiğimiz yerlerde gördüğümüz teveccüh bizi halkımıza hizmet konusunda büyük bir coşku ve heyecana sevk ediyor” diye konuştu.

Pandemide bile büyümeyi başardı

Kovid-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik sistemi alt üst ettiğini ifade eden Bakan Varank, şunları kaydetti: “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021’in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor.

“Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları”

İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin, sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Bakınız haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40‘lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti.” Konuşmanın ardından Necmi İğe’nin oğlu Ahmet Ünal İğe babasının hayatının anlatıldığı yerel tarihçi Cengiz Bulut tarafından kaleme alınan kitabı Bakan Varank’a armağan etti. Bakan Varank, İğe ailesiyle anı fotoğrafı çektirdi.

Mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, mayıs ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 319 milyon 86 bin 178 lira olan ve 826 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon 256 bin 503 lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.

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