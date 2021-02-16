Türkiye 13 şehidinin yasını tutarken skandal hamle! ABD askerleri Irak'a yöneldi

Türkiye'nin Gara'daki operasyonunda terör örgütü PKK, aralarında askerlerin de olduğu ve yıllar önce kaçırdığı 13 Türk vatandaşını şehit etti. Bu gelişme sonrası taziye mesajı yayımlayan Beyaz Saray, "Eğer PKK'nın yaptığı doğrulanırsa, şiddetli şekilde kınıyoruz" açıklamasını yapınca, Ankara ile Washington hattı bir anda gerildi. ABD'li büyükelçi Dışişleri'ne çağrılırken, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Amerikalı mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanı, mağara katliamını PKK'nın yaptığını vurgulayarak, taziyelerini iletti.

Türkiye, PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken, ABD konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. ABD'ye ait büyük konvoya ilişkin görüntüler Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekildi ve sosyal medyada yer aldı. Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapan TIR'ların ülkenin doğusundaki Deyrizor'da bulunan El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıdığı kaydedildi.

Önceki gün Twitter'da Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapmış ABD askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı. Rus Sputnik haber sitesi ise, ABD'nin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve "lojistik malzeme" taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi.

ABD askerleri Irak"’a geçti

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA da ABD'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. SANA, Haseke vilayetinin güneydoğusunda iki Amerikan askeri helikopterinin el Şeddadi üssüne inerken saptandığını aktardı. Ajans, helikopterlerin 25 civarında Amerikan askerini alarak doğuya, Irak sınırına doğru yöneldiğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'de 900 askeri olduğunu söylemişti.