Türkiye 125 ülkeye yardım gönderdi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu video konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salgın döneminde 125 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini belirterek “125 ülkeye de istediği yardımları gönderdik” dedi. Salgının ülke ayırt etmeksizin tüm dünyayı etkilediğine dikkati çeken Çavuşoğlu "Bu süreçte, küresel krizler karşısında etkili uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha fark ettik. Salgının şiddeti göz önüne alındığında, Türkiye, başkalarına yardım konusunda erken harekete geçti. Şimdiye kadar 125 ülkenin yardım talebini karşıladık. Yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Daha fazla iş birliği

Krizler karşısında en kırılgan grup olan mültecilerin korunması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Öncelikle, sınırların kapatılması, üretimin bozulması, lojistik ve tedarik zincirlerinin bozulması, mültecilere yönelik yardım çabalarına engel oldu. İkincisi, sınırların kapanması iltica başvurularına da engel oldu. Üçüncüsü, halihazırda sıkıntılı olan ulusal sağlık sistemlerine yerinden edilmiş kişilerin dahil edilmesi zorlaştı. Dördüncüsü, virüse daha fazla maruz kaldılar. Son olarak, mülteciler Kovid-19'un ekonomik sonuçlarından da derinden etkilenmektedir" dedi. Sorunlara çözümün etkili bir uluslararası iş birliği yoluyla bulunabileceğini de kaydeden Çavuşoğlu, "Çabalarımızı birleştirmek için çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemeliyiz. Ülkelere ek, özel bağışçılar ve şirketler de katılmalıdır" diye konuştu.

En çok mülteci barındıran ülkelerin artık bunu tek başına taşıyamayacağını da belirten Çavuşoğlu, “Dayanışmaya ihtiyacımız var" dedi. Konferansa Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Pakistan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktör Yardımcısı Zsuzsanna Jakab da katıldı.