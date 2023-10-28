Türkiye 100 savaş gemisini İstanbul Boğazı'na indiriyor
Milli Savunma Bakanlığı "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama hazırlıkları aralıksız devam ederken gösterilere damga vurması beklenen haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
100 SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZA İNİYOR
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz." denildi.
TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK 100. YIL İÇİN HAVALANACAK
Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.
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