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Gündem Türkiye 100 savaş gemisini İstanbul Boğazı'na indiriyor
Gündem

Türkiye 100 savaş gemisini İstanbul Boğazı'na indiriyor

Yeniakit Publisher
2023-10-28 01:38:00 -

Milli Savunma Bakanlığı "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama hazırlıkları aralıksız devam ederken gösterilere damga vurması beklenen haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

100 SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZA İNİYOR

MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz." denildi.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK 100. YIL İÇİN HAVALANACAK

Geçit töreninin saat 17.00'de başlayacağı ve Türk Yıldızları'nın saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacağı bilgisi de aktarıldı. SOLOTÜRK'ün ise Ankara'da 13.00'te uçacağı sonra ise İstanbul Boğazı'nda 16.40'ta uçacağı kaydedildi.
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Yorumlar

Gerçek

Ne yüz gemisi..Yüz tanesi sadece söylenen geride 150-200 gemi daha varmış.Türkiye gemi bakımından çok güçlü.

Abdullah

Birde utanmadan sıkılmadan elindeki güç ile hava atacaksın, bizi korumayan, ancak NATO'nun emriyle hareket eden o gemiler yerin dibine batsa daha iyi. Şaka gibi ya.
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