BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracatı artırmak amacıyla düzenlenen "Turkish Textile Network" sanal ticaret heyeti programı başladı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ev tekstili ve giyimlik tekstil alanında faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığı heyet programı kapsamında, 4 gün boyunca Almanya ve Birleşik Krallık'tan 60'ın üzerinde üst düzey alıcı ile 270'ten fazla bire bir görüşme gerçekleştirilecek.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sürdürülebilir üretim ve ihracat için çok sayıda çalışmayı pandemiye rağmen iptal etmeden dijital ortama taşıdıklarını belirtti.

Almanya ve Birleşik Krallık'ın tekstil alanındaki en önemli pazarlar arasında olduğunu aktaran Engin, "Sanal ticaret heyeti ile her iki ülkeye yönelik ihracatı canlandırmayı, iş ve yatırım imkanları oluşturmayı amaçladık. Bu heyet, 'Turkish Textile Network' adıyla kurguladığımız ilk sektörel ticaret heyetimiz ve bu seriyi sektör olarak odağımızda olan ülkelerle devam ettirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.

Engin, ev tekstili ve giyimlik tekstillerde faaliyet gösteren 26 firmanın heyette yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Heyet kapsamında, ilgili ülkelerden 60'tan fazla üst düzey ev tekstili ve giyimlik kumaş alıcısı, firmalarımızla görüşme yapacak. Bunun için 270'ten fazla 'B2B' görüşme organize edildi. Biz, bu ticaret heyetini planlarken tekstil sektörümüzün çok güçlü olduğu iki alt ürün grubu olan ev tekstili ve hazır giyim tekstilini dikkate aldık. Her iki alanda da Avrupa'nın en güçlü ticaret ortaklarındanız."

Türkiye'nin Almanya pazarında tekstilde yüzde 5, ev tekstilinde ise yüzde 15 gibi önemli bir pazar payı bulunduğunu hatırlatan Engin, şöyle devam etti:

"Bu durum, tüm sektörler bağlamında çok büyük bir başarı. Almanya tekstil sektörü, bizim için Avrupa Birliği'ne açılan büyük bir kapı. Benzer şekilde Birleşik Krallık, 2019 yılı sonu itibarıyla 4. sırada yer alan temel pazarlarımızdan. Birleşik Krallık aynı zamanda 2019 yılı itibariyle dünya tekstil ithalatçı ülkeleri arasında toplam 3,9 milyar dolar ithalat ile 16. sırada yer alan önemli bir pazar. Birleşik Krallık, en çok Çin, Türkiye ve Almanya'dan ithalat yapıyor. 2019 yılında Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yaptığı tekstil ihracatı, geçen seneye göre yüzde 5,33 artarak 377,5 milyon dolar oldu. Ülkemiz, Birleşik Krallık tekstil pazarındaki üçüncü büyük oyuncu. Birleşik Krallık ise Türkiye'nin tekstil ihracatı yaptığı ülkeler arasında 4. sırada yer alıyor. Bu başarılı pozisyonu korumak ve geliştirmek, sektörümüz için kritik önem taşıyor."

Engin, Birleşik Krallık'ın Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen, dış ticarette öncelikli ülkeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Birleşik Krallık ayrıca Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği iki ülkeden biri. Bu açıdan çok farklı ve çok özel bir öneme sahip. Bu bağlamda Brexit sürecinden ülkemizin zarar görmemesi için Türkiye ile İngiltere arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın tesis edilmesi ve rakiplerimize karşı dezavantajlı duruma düşmemek, bizler için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.