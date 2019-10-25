Turkish Cargo’dan iki yeni sefer

126 ülkedeki 300’den fazla uçuş noktasıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur ile Hindistan’ın batısında yer alan Ahmedabad’ı uçuş ağına ekledi. Turkish Cargo’nun “Boeing 777F” kargo uçağıyla icra edeceği Kuala Lumpur seferlerinin, ISL–KUL–SGN (Ho Chi Minh/Vietnam) hattında icra edilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat ve ihracat hattının oluşturulması planlanıyor. Hindistan’ın batısında yer alan, Gucarat eyaletindeki en büyük şehir olan Ahmedabad ise ithalat potansiyeli yüksek olan Doha ve Bahreyn noktaları ile birleştirildi. Hızlı büyüyen şehirler listesinde yer alan Ahmedabad, ciddi bir ilaç pazarı konumunda yer almasıyla da ön plana çıkıyor.