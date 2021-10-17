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Ekonomi Türkgözü Sınır Kapısı modernize ediliyor
Ekonomi

Türkgözü Sınır Kapısı modernize ediliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Ardahan’da bulunan Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı’nın modernize edilmesi için çalışmalara başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 19:33:00 -
Türkgözü Sınır Kapısı modernize ediliyor

100 milyon liralık ödenek ayrılan sınır kapısında, gümrük işlemleri aksamadan hummalı inşaat çalışması yürütülüyor. Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da oluşturulacağı sınır kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılacak.

18 ayda tamamlanacak

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, sınır kapısını Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan kapısı olması dolayısıyla önemsediklerini dile getirdi. Demirci, “Söz konusu inşaatı 18 ayda tamamlamayı planlıyoruz. Burası Gürcistan’a açılan üçüncü kapıdan biri olacak. Gürcistan’a açılan 3 kapıdan ikisi Ardahan’da. Ardahan’daki diğer kapımız Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı. Bu nedenle buralar bizim için çok önemli. Dolayısıyla önemsediğimiz için bu kapının bize yakışan bir şekilde olmasını istiyoruz” dedi.

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