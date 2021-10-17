Türkgözü Sınır Kapısı modernize ediliyor

100 milyon liralık ödenek ayrılan sınır kapısında, gümrük işlemleri aksamadan hummalı inşaat çalışması yürütülüyor. Çift giriş-çıkışlı gümrük binalarının yanı sıra, restoran, satış mağazası ile personelin kullanacağı lojmanların da oluşturulacağı sınır kapısı, son teknolojik imkanlarla donatılacak.

18 ayda tamamlanacak

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, sınır kapısını Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan kapısı olması dolayısıyla önemsediklerini dile getirdi. Demirci, “Söz konusu inşaatı 18 ayda tamamlamayı planlıyoruz. Burası Gürcistan’a açılan üçüncü kapıdan biri olacak. Gürcistan’a açılan 3 kapıdan ikisi Ardahan’da. Ardahan’daki diğer kapımız Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı. Bu nedenle buralar bizim için çok önemli. Dolayısıyla önemsediğimiz için bu kapının bize yakışan bir şekilde olmasını istiyoruz” dedi.