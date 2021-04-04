Türker Ertürk kimdir? 103 emekli amiral bildiri yayınlayan isimler
28 Şubat karanlık zihniyetinin kalıntıları arasında yer alan, darbe yanlısı 103 emekli sözde general, Montrö Sözleşmesi’ni bahane ederek, meşru hükümet aleyhinde gece yarısı bildirisi yayınladı. Skandal bildiride ismi yer alan vesayet kırıntısı Türker Ertürk de yer aldı. Peki Türker Ertürk kimdir? Darbe bildirisine imza atan Türker Ertürk nereli?
Darbe bildirisine imza atan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, katıldığı programında, vatan haini, küreselcilerin uşağı alçak FETÖ'nün terörist bir oluşum olmadığını savunarak, “28 Şubat ile 15 Temmuz darbe girişimi aynı değil” hadsizliğinde bulunmuştu. Peki kim bu darbesever Türker Ertürk?
Türker Ertürk kimdir?
Vesayet kırıntıları arasında yer alan 103 emekli amiralden biri olan darbe sever Türker Ertürk, 10 Nisan 1957 tarihinde Trabzon’da doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da, Orta Öğrenimini ise Ankara ve Trabzon’da tamamladı. 1971 yılında, Heybeliada’da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada’da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katıldı. 1996 – 1998 yılları arasında Alçıtepe Muhribinin komutanlığını yapmıştır.
1985 – 1987 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan darbe sever Ertürk; 1988 – 1990 yıllarında Deniz Harp Akademisi eğitimini almış, 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999 yılında İtalya/Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır. 2008 – 2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yapan Türker Ertürk, TSK’dan 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etmiştir.
Montrö bildirisi yayınlayan sözde amirallerin isimleri
1. Emekli Amiral Ergun MENGİ
2. E. Amiral Alaettin SEVİM
3. Emekli Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
4. EmekliAmiral Işık BİREN
5. Emekli Amiral Ahmet ŞENOL
6. Emekli Amiral Hasan HOŞGİT
7. Emekli Amiral Vedat ERSİN
8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
9. E. Amiral Atilla KEZEK
10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
14.E.Amiral Engin BAYKAL
15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
16.E.Amiral Atilla KIYAT
17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
20.E.Amiral Serdar DÜLGER
21.E.Amiral Abdullah METE
22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
24.E.Amiral Ersin GÜLER
25.E.Amiral Nadir KINAY
26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
27.E Amiral İlker GÜVEN
28.E.Amiral Baha EREN
29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
31.E.Amiral Hakan ERCAN
32.E.Amiral Mesut ÖZEL
33.E.Amiral Taner EZGÜ
34.E.Amiral İbrahim AKIN
35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37.E.Amiral Taner BALKIŞ
38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
43.E.Amiral Türker ERTÜRK
44.E.Amiral Aydın CANEL
45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
48.E.Amiral Ahmet AKSOY
49.E.Amiral Can ERENOĞLU
50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
53.E.Amiral İlker GÜVEN
54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
55.E.Amiral Caner BENER
56.E.Amiral Nejat BERKSUN
57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
58.E.Amiral Tayfun TANSAN
59.E.Amiral İskender YILDIRIM
60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
61.E.Amiral Uğur YİĞİT
62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
65.E.Amiral Murat BİLGEL
66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
68.E.Amiral Tufan MİMİR
69.E.Amiral Turgut TUFAN
70.E.Amiral Turhan ÖZER
71.E.Amiral Alper TEZEREN
72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
74.E.Amiral Cemal ÜREN
75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
76.E.Amiral Deniz CORA
77.E.Amiral Gürkan İNAN
78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
80.E.Amiral Erol YÜKSEL
81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
82.E.Amiral Bülent OLCAY
83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
85.E.Amiral İsmail TAYLAN
86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
87.E.Amiral Raif NALDEMİR
88.E.Amiral Numan ALANSAL
89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
90.E.Amiral Erol ADAYENER
91.E.Amiral Haluk Sayın
92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
96.E.Amiral Taner AKKAYA
97.E.Amiral Necati KURT
98.E.Amiral Tayfun URAZ
99.E.Amiral Engin HEPER
100.E. Amiral Hayati Bilgiç
101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
Biyografi
Ergun Mengi kimdir, nerelidir? Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? 103 emekli amiral darbe bildirisi!