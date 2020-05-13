  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkeli’de Yaşam Vadisi’ndeki ağaçlara 124 sağlıkçının ismi verildi

Türkeli ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde gösterdikleri kahramanca mücadele için ilçedeki Yaşam Vadisi’nde bulunan 124 ağaca sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:54:55 -
Türkeli’de Yaşam Vadisi’ndeki ağaçlara 124 sağlıkçının ismi verildi

Türkeli ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde gösterdikleri kahramanca mücadele için ilçedeki Yaşam Vadisi’nde bulunan 124 ağaca sağlık çalışanlarının isimleri verildi.


Türkeli Belediyesi, kovid-19 pandemi sürecinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak vermiş oldukları kahramanca mücadelenin bir nişanesi olarak Yaşam Vadisi’ndeki 124 adet ağaca ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının isimleri verildi.


Her ağaca bir sağlık çalışanının adını verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza kalıcı bir hediye vermek istedik, inşallah onların isimleri bu ağaçlarla beraber yeşerecek" dedi.


Başkan Şahin, sağlık personeli ile beraber Yaşam Vadisi’nde bulunan aileler ve çocuklara izin günlerinde çikolata ikramında bulundular.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı