Türkeli’de Yaşam Vadisi’ndeki ağaçlara 124 sağlıkçının ismi verildi

Türkeli ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) pandemi sürecinde gösterdikleri kahramanca mücadele için ilçedeki Yaşam Vadisi’nde bulunan 124 ağaca sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Türkeli Belediyesi, kovid-19 pandemi sürecinde kendi sağlıklarını hiçe sayarak vermiş oldukları kahramanca mücadelenin bir nişanesi olarak Yaşam Vadisi’ndeki 124 adet ağaca ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının isimleri verildi.

Her ağaca bir sağlık çalışanının adını verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza kalıcı bir hediye vermek istedik, inşallah onların isimleri bu ağaçlarla beraber yeşerecek" dedi.

Başkan Şahin, sağlık personeli ile beraber Yaşam Vadisi’nde bulunan aileler ve çocuklara izin günlerinde çikolata ikramında bulundular.