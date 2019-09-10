Türkeli’de halk sağlığı yürüyüşü

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ve Türkeli Devlet Hastanesi iş birliğiyle 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla, farkındalık oluşturmak amacıyla halk sağlığı yürüyüşü düzenlendi.

Türkeli ilçesinde yapılan yürüyüşe, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Erdal Çalışkan, sağlık çalışanları, kamu personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yürüyüş sonrasında Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı; halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. 2019 yılında Halk Sağlığı Haftasının teması anne ve çocuk sağlığı olarak belirlenmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetleri olarak da adlandırılan koruyucu sağlık hizmetlerini ülke genelinde yaygın, etkili ve gereken kalite düzeyinde sürdürmek temel amacımızı teşkil etmektedir. Böylece insanımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar içinde anneler ve çocuklar özel bir önceliğe sahiptir. Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu kapsamda Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ve Türkeli Devlet Hastanesi’nin iş birliği ve diğer kamu kuruluşlarından personellerin katılımıyla 9 Eylül tarihinde Halk Sağlığı Haftası Yürüyüşü gerçekleştirilmiştir" denildi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Köprübaşı mevkisinde son buldu.