Türkeli’de gökkuşağı güzelliği Sinop’un Türkeli ilçesinde, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerini ormanlık alanların üzerine düşürmesi kartpostallık görüntü oluşturdu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yağmurun ardından oluşan gökkuşağı renklerini ormanlık alanların üzerine düşürmesi kartpostallık görüntü oluşturdu.

Türkeli ilçesinde devam eden ve etkili olan yağmurların ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı, muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Gökkuşağın renklerini yemyeşil ormanların üzerine bırakması, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökkuşağının görüntüsünü yakalamak için vatandaşlar cep telefonlarıyla adeta birbirleriyle yarıştı.

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