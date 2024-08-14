Türkçenin sessiz kahramanıydı! Ahmet Hakan, Mehmet Doğan'ın sıra dışı hayatını kaleme aldı

Ahmet Hakan, vefat eden eski Akit yazarlarından Mehmet Doğan’ın Türkçe konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Hakan, Doğan'ın Türk diline büyük katkılar sağlayan bir yazar olarak tanındığını ifade etti. Mehmet Doğan’ın Türkiye Yazarlar Birliği’ni kurarak kültürel alanda önemli bir yapı oluşturduğunu belirten Ahmet Hakan, Doğan'ın kişisel özellikleriyle de çevresinde sevilen bir isim olduğunu vurguladı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Üç özelliği vardı Mehmet Doğan’ın:

- BİR: Mehmet Akif’in yolunun sürdürücüsü olma azmindeydi. Akif’i en iyi anlayan ve anlatan isimlerin başında gelirdi.

- İKİ: Türkçe diye bir derdi vardı. Bu konuda duyarlıydı. Kocaman bir sözlük hazırladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- ÜÇ: Teşkilatçıydı. Türkiye Yazarlar Birliği’ni kurdu. İnatla, sabırla sürdürdü bu yapıyı.

*

Bir de kişisel özelliklerinden söz etmeliyim:

Cana yakındı. Tebessümü hiç bırakmazdı. Şakalaşmayı severdi. Yanında rahat konuşulurdu. Hiç kasmazdı.

*

Her ölüm erken ölümdür ama onunki gerçekten erken oldu.

Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."