Türkçenin Katar’daki yolculuğu kitap oldu: Türkiye-Katar ilişkilerine sil perspektifi

Katar’da Türkçe öğrenmeye yönelik ilginin son yıllarda artması, Türkiye ile Katar arasındaki güçlü ilişkilerin kültürel alandaki yansımalarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkçe öğretimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalar yürüten Katar Lusail Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Mazhar Şahin, bu gelişmeyi akademik bir çalışmayla mercek altına aldı.

Şahin’in kaleme aldığı “Katar’da Türkçe Öğretimi” adlı kitap, Katar’da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini ele alırken, dilin iki ülke arasındaki kültürel ve toplumsal ilişkilerdeki rolüne de ışık tutuyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra eğitim, kültür ve toplumlar arası etkileşim bakımından da gelişmesi, Türkçeye yönelik ilgiyi beraberinde getiriyor. Katar’da Türkiye’ye yönelik artan ilgi, Türkiye’yi ziyaret eden Katarlıların sayısındaki yükseliş ve Türk kültürüne yönelik merak, Türkçe öğrenme talebinin oluşmasında etkili olan unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Dr. Muhammed Mazhar Şahin, kitabında Türkçeyi yalnızca iletişim kurulmasını sağlayan bir dil olarak değil, iki toplum arasında kültürel yakınlaşmayı mümkün kılan bir araç olarak değerlendiriyor. Bu yaklaşım, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin Türkiye’nin kültürel diplomasisi ve yumuşak gücü açısından taşıdığı öneme de dikkat çekiyor.

Bir ülkenin dilinin farklı toplumlar tarafından öğrenilmesi, o ülkenin kültürünün ve toplumsal değerlerinin daha yakından tanınmasına imkân sağlıyor. Bu nedenle Türkçenin Katar’da daha fazla öğrenilmesi, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki kültürel görünürlüğü açısından da önem taşıyor.

Kitapta Katar’da Türkçe öğretiminin tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve Türkçe eğitimi veren kurumlar farklı yönleriyle inceleniyor. Çalışma aynı zamanda Türkiye-Katar ilişkilerinin gelişimi ile Türkçe öğrenme eğilimi arasındaki bağlantıyı da ortaya koyuyor.

Şahin’in çalışması, dil öğretiminin uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisini Türkiye-Katar ilişkileri üzerinden ele alması bakımından da dikkat çekiyor. Kitap, Türkçenin eğitim alanındaki kullanımının ötesinde, kültürlerarası iletişim ve diplomasi bakımından taşıdığı potansiyeli ortaya koyuyor.

“Katar’da Türkçe Öğretimi”, böylece Türkçe öğretimi alanına katkı sunarken, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerde dil ve kültürün oynadığı role ilişkin önemli bir perspektif ortaya koyuyor.