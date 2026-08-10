Türkçenin doğru kullanımına rehber Dr. Murat Bulut’un “Doğru Yazma Sanatı” raflardaki yerini aldı

Türkçenin doğru, etkili ve bilinçli kullanılmasına katkı sunmayı amaçlayan Dr. Murat Bulut’un yeni eseri “Doğru Yazma Sanatı” okuyucularla buluşarak raflardaki yerini aldı. Eser, özellikle sıkça yapılan yazım yanlışlarına dikkat çekerek Türkçenin doğru kullanımı konusunda kapsamlı bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

EBUBEKİR/BİLGİN

Dünyanın en köklü dillerinden biri olan Türkçe, bugün milyonlarca insan tarafından konuşulan, yüzyılların birikimini taşıyan zengin bir dil varlığı olarak varlığını sürdürüyor. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarıyla birlikte gelişen Türkçe, tarih boyunca farklı dillerle etkileşim içinde bulunarak kelime alışverişi gerçekleştirdi. “Dil canlıdır” anlayışından hareket eden Dr. Murat Bulut, eserinde Türkçenin yaşayan ve gelişen bir dil olduğuna dikkat çekiyor. Dilin konuşulduğu coğrafyalardaki kültürel ve sosyal değişimlerden etkilendiğini belirten eser, yabancı dillerden Türkçeye geçen kelimelerin doğru biçimde yazılması ve söylenmesinin önemini ortaya koyuyor.

TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMA ÇAĞRISI

“Doğru Yazma Sanatı”, günlük hayatta sıkça karşılaşılan yazım yanlışlarına odaklanıyor. Kelimelerde harflerin düşürülmesi veya değiştirilmesi gibi hataların yalnızca yazım yanlışı olarak kalmadığı, bazı durumlarda kelimenin anlamının da değişmesine yol açabildiğine dikkat çekiliyor. Eserde özellikle Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçmiş kelimelerin doğru yazımı ve söylenişi üzerinde duruluyor. Bu kelimelerde bulunan uzun ünlülerin ve ince söylenen bazı ünsüzlerin doğru biçimde gösterilmesinde kullanılan düzeltme işaretinin işlevi de ele alınıyor. Kitapta ayrıca bitişik ve ayrı yazılan kelimeler ile toplumda zaman içerisinde “yaygın yanlış” haline gelen kullanımlar üzerinde duruluyor.

“TÜRKÇE, BİZİ MİLLET YAPAN DEĞERLERİN BAŞINDA GELİYOR”

Dr. Murat Bulut, eserini kaleme alırken temel amacının sıkça yanlış yazılan kelimelerin doğru biçimlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade ediyor. Türkçenin yalnızca bir iletişim aracı olmadığına dikkat çeken Bulut, dilin aynı zamanda toplumun kültürünü, düşünce dünyasını ve ortak hafızasını taşıyan önemli bir değer olduğunu vurguluyor. Eserde, kelimelerin doğru yazılması ve doğru söylenmesinin yanı sıra Türkçenin zenginliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği mesajı öne çıkıyor.

TÜRKÇE YAŞAYAN BİR DİL VARLIĞI

“Doğru Yazma Sanatı”nın temel yaklaşımında, Türkçenin durağan değil, yaşayan bir dil olduğu düşüncesi önemli bir yer tutuyor. Dillerin zaman içerisinde geliştiği, farklı toplumlarla etkileşim kurduğu ve yeni ihtiyaçlara göre zenginleştiği gerçeğinden hareketle Türkçenin de yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda gelişerek bugüne ulaştığına dikkat çekiliyor. Her kelimenin, ekin ve anlatım biçiminin Türk kültürünün, düşünce dünyasının ve ortak hafızasının izlerini taşıdığı belirtilirken, bu zenginliği korumanın yollarından birinin de dili doğru ve bilinçli kullanmak olduğu ifade ediliyor. Bu anlayışla hazırlanan eser; doğru yazım, doğru söyleyiş ve dil bilinci konusunda okuyucuya yol göstermeyi amaçlıyor.

KAYNAK TDK SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU

Dr. Murat Bulut, eserde yer alan kelimelerin doğru yazımları ve doğru söyleyişlerinde Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğü ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nu temel kaynak olarak alıyor. Bu yönüyle “Doğru Yazma Sanatı”, öğrencilerden eğitimcilere, yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi daha doğru kullanmak isteyenlerden profesyonel yazarlara kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden bir başvuru eseri niteliği taşıyor. Dr. Murat Bulut’un Türkçeye duyduğu sevgi ve sorumluluk anlayışıyla hazırladığı “Doğru Yazma Sanatı”, Türkçenin doğru kullanımına dikkat çekerek dil bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Eser, Türkçenin yaşayan bir dil olarak gelişmeye, zenginleşmeye ve gelecek nesillere aktarılmaya devam ettiği gerçeğine vurgu yaparken, bu sürecin en önemli unsurlarından birinin dili doğru kullanmak olduğunu hatırlatıyor. Bulut, eserinin sonunda Yunus Emre’nin Türkçe sevgisini yansıtan şu sözlerine yer veriyor: “Herkesin dili kendine yüce, bizim dilimiz bize en yüce.”