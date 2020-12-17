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Ekonomi Turkcell'in veri merkezi yatırımları Çorlu tesisi ile 2 milyar TL’yi aşacak
Ekonomi

Turkcell'in veri merkezi yatırımları Çorlu tesisi ile 2 milyar TL’yi aşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 20:23:34 -
Turkcell'in veri merkezi yatırımları Çorlu tesisi ile 2 milyar TL’yi aşacak

İSTANBUL(AA) - Turkcell’in yakın zamanda Çorlu’da açılacak yeni veri merkeziyle birlikte yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımların tutarı 2 milyar TL’yi aşmış olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi konumundaki Turkcell’in toplam beyaz alan kapasitesi, yakında açılması planlanan Çorlu Veri Merkezi’nin devreye girmesiyle 39 bin 500 metrekareye çıkacak.

Çorlu Veri Merkezi’nin hizmete alınmasıyla Turkcell'in yeni nesil veri merkezlerine yaptığı yatırımların tutarı da 2 milyar TL’yi geçecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin verisini korumak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle hareket ediyor ve yatırımlarımızı bu yönde geliştiriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara’da açtığımız Türkiye’nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumlarından Türk Patent Kurumu’nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescilledi." ifadelerini kullandı.

Turkcell, veri merkezlerinde hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerin yanı sıra kesintisiz hizmet deneyimi için coğrafi yedeklilik de sağlıyor. Bu sayede şirketlerin iş sürekliliğine katkı sunan Turkcell veri merkezleri, her türlü felaket kurtarma ihtiyaçlarını da karşılıyor.​​​​​​​

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