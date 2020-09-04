Turkcell’in bulut güvenliğine uluslararası sertifika

Dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezlerinde kurumsal müşterilerine hizmet sunmak için 2 milyar TL’ye yakın yatırım yaptıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın diyerek dünya standartlarındaki veri merkezlerimize yatırım yaparken bir yandan da bu veriler sayesinde değer yaratacak katma değerli çözümler sunmak için çalışıyoruz” dedi. Özata, “Bu anlamda bulut bilişim hizmetlerimize yaptığımız yatırımların bağımsız denetçiler tarafından tescillenmesi, kurumlarımız için uluslararası standartlarda bulut ortamı sunduğumuzun önemli bir göstergesi oldu. Dünya devlerinin sahip olduğu bu sertifika, Türkiye’de ilk olarak Turkcell’e layık görüldü. Kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile eşsiz altyapımız üzerinden uçtan uca çözümler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.