Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Her şarj ünitesi, 169 ila 185 kWh kapasiteli dört Blade LFP batarya paketiyle destekleniyor. Şebekeden yaklaşık 100 kW seviyesinde güç çekilerek bu bataryalar dolduruluyor. Araç şarj edildiğinde ise depolanan enerji kısa süreliğine 1.500 kW’a kadar güç sağlayabiliyor. BYD’nin bu sistemi ekstra bir şebeke yatırımını da ortadan kaldırıyor. Ek olarak aynı bataryalar elektrik kesintilerinde yedek enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor.