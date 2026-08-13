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Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

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Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Petrol devi radikal bir karara imza atarak benzin pompalarını söktü. Şirket istasyonlarını 1.500 kW’lık şarj merkezlerine dönüştürdü.

#1
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Çin’deki elektrikli araç dönüşümü akaryakıt istasyonlarını da değiştirmeye başladı. Petrol devi Sinopec, BYD ile yaptığı iş birliği kapsamında Şanghay’daki bir benzin istasyonunu elektrikli araç şarj merkezine dönüştürdü. Benzin pompaları ve yer altındaki yakıt tankları sökülürken yerlerine 1.500 kW’a kadar güç sunan ultra hızlı BYD Flash Charging sistemi kuruldu.

#2
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

İstasyonda altı adet T şeklinde şarj ünitesi yer alıyor. Her ünitede iki kablo bulunması sayesinde toplam 12 araç aynı anda şarj edilebiliyor. Ünitelerin yerleşimi, eski benzin pompalarının düzenini koruyor.

#3
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

BYD’nin ikinci nesil Blade bataryasını kullanan uyumlu elektrikli araçlarda sistem, bataryayı yüzde 10’dan yüzde 70’e yaklaşık 5 dakikada, yüzde 10’dan yüzde 97’ye ise yaklaşık 9 dakikada doldurabiliyor. -

#4
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Bu yüksek şarj hızına rağmen istasyonun doğrudan şebekeden 1.500 kW güç çekmesi gerekmiyor. BYD, şebeke ile araç arasına batarya depolama sistemi yerleştiriyor.

#5
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Her şarj ünitesi, 169 ila 185 kWh kapasiteli dört Blade LFP batarya paketiyle destekleniyor. Şebekeden yaklaşık 100 kW seviyesinde güç çekilerek bu bataryalar dolduruluyor. Araç şarj edildiğinde ise depolanan enerji kısa süreliğine 1.500 kW’a kadar güç sağlayabiliyor. BYD’nin bu sistemi ekstra bir şebeke yatırımını da ortadan kaldırıyor. Ek olarak aynı bataryalar elektrik kesintilerinde yedek enerji kaynağı olarak da kullanılabiliyor.

#6
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

İstasyonda şarj altyapısının yanında Sinopec’in 24 saat hizmet veren insansız Easy Joy mağazası da bulunuyor. Ayrıca sürücülerin şarj sırasında bekleyebileceği, uzanılabilen koltukların ve sağlık takip ekipmanının bulunduğu bir dinlenme alanı oluşturuldu.

#7
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

BYD ile Sinopec arasındaki iş birliği 2024 yılının ortalarında başladı. Sinopec’in Çin genelinde 30 binden fazla akaryakıt istasyonu bulunuyor. Şirket ayrıca 14 binden fazla şarj ve batarya değiştirme istasyonu işletiyor ve günlük yaklaşık 20 milyon müşteriye hizmet veriyor. Bu istasyonların her birinin zamanla bu dönüşüme ayak uydurması bekleniyor.

#8
Foto - Akaryakıt devinden beklenmedik hamle: Tüm benzin pompalarını söküp bakın ne koydular

Bu arada BYD de Flash Charging ağını hızla büyütüyor. Şirket mayıs ayının sonunda Çin’de 6.100’den fazla Flash Charging istasyonuna ulaştı ve 2026 sonuna kadar 20 bin istasyona ulaşmayı hedefliyor. Şirket ayrıca 1.000 voltluk Super E-Platform temelinde 15 bin megavat sınıfı şarj cihazı kurmayı planlıyor.

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