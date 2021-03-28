Turkcell’e Siber Güvenlik’te uluslararası ödül

Şirket, Dijital Güvenlik Servisi, Anti-Phishing (Oltalama Engeleme) ve Anti-Malware (Zararlı Yazılım Engelleme) kategorilerinde birinci oldu. Turkcell siber güvenlik uzmanlarının geliştirdiği servis dışı bırakma (DDoS) Saldırı Simülasyonu olan PayDOS yazılımı ise Breach and Attack Simulation (İhlal ve Saldırı Simülasyonu) kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Şirketlere koruma kalkanı

Dijital Güvenlik Servisi; e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması yapıyor. Kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendiriyor. Yeni şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-postayla uyarıyor. PayDOS yazılımı, en sık karşılaşılan DDoS saldırılarına karşı şirketlerin kendilerini korumalarına imkân veriyor.

Riskleri azaltıyor

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti: “Covid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online olarak geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisimizle bu riskleri minimuma indirecek çözümler sunuyoruz.

Anlamlı buluyoruz

Uzmanlarımız tarafından geliştirilen yerli çözümlerimizin uluslararası alanda böylesine önemli ödüller kazanmasını geldiğimiz noktayı göstermesi açısından son derece değerli ve anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki dönemde de bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha güvenli bir internet deneyimi yaşatmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz.”