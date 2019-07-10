0553 313 94 23

Turkcell'e iş başvurularında "dijital imza dönemi"

Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Turkcell'e iş başvurularında "dijital imza dönemi"

İSTANBUL (AA) - Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların kağıt materyalleri, iş teklif formundan işe giriş sözleşmesine, yıllık izinden aile durum bildirimine kadar tüm yasal evraklar dijital imzaya uygun olarak oluşturulacak ve fotoğraflı şekilde dijital ortamda tutulacak.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak. İş başvurusu olumlu sonuçlanmayan adayların sürece ilişkin geri bildirimi ise dijital olarak cevaplanacak. Böylece bu adayların kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya yalnızca şirket çıkarları için değil, ülke ve insan odaklı planlamalar yaptıklarını kaydederek dijital dönüşümle birlikte doğal kaynakları koruyan bir yapıya büründüklerini bildirdi.

İşe alım süreçlerini dönüştürmeye ve tüm süreçleri dijitalleştirmeye karar verdiklerini aktaran Kaya, "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hem doğal kaynaklardan hem zamandan tasarruf ediyoruz. Öte yandan ülkemizde gerekçeli geri bildirim kültürü oluşturmak da istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz projede başvuruları kabul edilemeyen adaylarımıza, kişisel gelişimlerine katkı sunmak için geri bildirimlerde bulunacağız. Adaylara kendileri hakkında fikir vererek, kariyer yollarında rehberlik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Turkcell İnsan Kaynakları ekibi adayların işe alım süreçlerini kişisel gelişim eğitimine dönüştürecek yeni bir programa da başladı. Mülakat sonrası yönetici görüşmesinden olumlu sonuç alamayan adaylar sebebini gerekçeleriyle öğrenebilecek ve işe alım uzmanından geri bildirim talep edebilecek. Gerekçeli geri bildirimler her perşembe belirlenen saatlerde yapılacak.

Turkcell İnsan Kaynakları işe alım ekibinden 12 kişiye bu konuda özel bir eğitim verilirken, proje uygulamaya başladığında yıl sonuna kadar iş başvurusu yapan yaklaşık 250 aday telefonla aranarak bire bir geri bildirim yapılması planlanıyor. Bu projeyle adaylar kendi gelişim alanları hakkında fikir sahibi olarak, bir sonraki iş görüşmeleri için de hazırlanmış olacak.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
  1. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkücülerden Akşener’e tepki
    1. Ülkücülerden Akşener’e tepki
    2. Iraklı üst düzey heyet Ankara'da..
    3. Saksıda kenevir yetiştiren zanlılara..
    4. PKK'lı teröristlerin katlettiği iki..
    5. Gaziantep'te mahalle bekçilerini..
    6. Siyam ikizleri nedir? Yapışık ikizlik..
    7. Karaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    8. Kırklareli'nde yurt dışına çıkmaya..
    9. Yurt dışından alışveriş yapanlar..
    10. Üsküdar'da trafik kazası : 4 yaralı
    11. Türk yumurtası Afrika yolcusu
    12. Okullarda yeni dönem! Resmen yürürlüğe..
    13. Turkcell'e iş başvurularında "dijital..
    14. Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    15. Avrupa borsaları
    16. Dünyanın en iyileri İstanbul'da..
    17. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
    18. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    19. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    20. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    21. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    22. Asya borsaları
    23. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    24. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    25. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    26. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    27. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    28. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    29. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    30. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"