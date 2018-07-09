Turkcell’den yenilikçi hamleler

Dijital ürün ve servislerini kendi abonelerinin dışında tüm operatörlerin müşterilerine sunan Turkcell, arama ve mesajlaşmada büyük yeniliklere imza attı. Turkcell olarak operatör yeteneklerini dijital servisler geliştirme yolunda kullandıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, BiP’in Türk insanının iletişim alışkanlıklarında önemli yer tutmaya başladığı belirterek şu mesajları verdi: “İki telefon taşımaktan yorulanlar, her gün bir telefonunu evde unutanlar; BiP sayesinde iki farklı numarayı artık tek cihazda kullanabilecek. Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e kazandırılan bu yenilikçi özellik sayesinde; iki farklı numara kullananlar diğer hattını BiP üzerinden kullanarak, ikinci telefonlarına veda edecek. İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde BiP’e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS’ler alınabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak.’’

GURBETÇİYE TEK TELEFON MÜJDESİ

Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan bu özelliğin çok kısa bir süre sonra yurtdışında BiP kullananlar için de hayata geçirileceğinin müjdesini veren Terzioğlu, “Bu özellik sayesinde Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanmaya başlayarak hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak” diye konuştu.

METRODA DA KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Turkcell servislerine bağlantı sağlanabilecek LTE şebekesi, metro hatlarında dün itibariyle etkinleştirildi. Kaan Terzioğlu, Turkcell abonelerinin artık İstanbul metrolarında fizy üzerinden internetteki müzikleri dinleyebileceğini TV+ ile televizyon seyredebileceğini, Dergilik uygulamasından dergi ve gazete okuyabileceğini ve BiP üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabileceğini söyledi.

İHRACATÇI OLDU

Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli iletişim ve yaşam platformu BiP oldu. BiP global pazar açılımına ilk olarak Moldova’nın telekom operatörü Moldcell çatısı altında başlayarak ülkemizden yapılan teknoloji ihracatında da yeni bir imza atmış oldu.

BİP’İN SAĞLADIĞI FARKLI YENİLİKLER

Grup Görüntülü Görüşme: Mesajlaşma uygulamalarında bir ilk olan Grup Görüntülü Görüşme özelliği ile 6 kişi aynı anda HD kalitede görüntülü olarak görüşme yapabiliyor.

Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi: Mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı para transferine imkân veren BiP ile iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.

Anlık Karşılıklı Takip Etme: Takip et özelliğiyle, takip isteği yollanan kişinin nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebilme imkânı sağlayan BiP sayesinde kafa karıştıran yol tarifleri tarihe karışıyor. Aynı zamanda BasKonuş özelliği ile de takip etme esnasında iletişim kurmaya devam etmek de mümkün.

Oyunlar: Çok sayıda oyunla farklı bir sosyal platform oluşturuldu.

BiP Web: BiP WEB ile bilgisayardan klavyeyle web’den hızlı ve kolay mesajlaşmak mümkün.

Sürpriz Nokta: Kullanıcıların lokasyonuna göre farklı faydalar sunan yaklaşık 4.5M kullanıcılı yepyeni eğlence platformu da var.

BiP’ten Her Yöne Arama: Yüksek kalitede sesli, HD görüşme özelliği bulunuyor.

Kaybolan Mesaj: Belirlenen süre sonunda kendi kendine silen mesaj özelliği taşıyor.