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Turkcell’den yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek

Turkcell, kayıp yakınlarına destek vermek ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çalışma kapsamında, 30 Nisan’da (bugün) sadece 1 günlüğüne, kullanıcıların cep telefonu kapalıyken devreye giren ’Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor’ mesajına ek olarak gerçek bir kayıp yakınının sesi ve mesajı dinletilecek.

30 Nisan 2019 Salı 11:49
Turkcell’den yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek

Turkcell, kayıp yakınlarına destek vermek ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefleyen çalışma kapsamında, 30 Nisan’da (bugün) sadece 1 günlüğüne, kullanıcıların cep telefonu kapalıyken devreye giren ’Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor’ mesajına ek olarak gerçek bir kayıp yakınının sesi ve mesajı dinletilecek.



Turkcell, yakınlarını kaybetmiş ailelere teknolojisiyle destek oluyor. Buna göre; 30 Nisan’da (bugün) sadece bir günlüğüne, Turkcell’den Turkcell’e yapılan aramalarda telefon kapalıyken devreye giren "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" mesajına ek olarak, yakınını kaybeden aileleri temsilen, kendisi de kardeşini kaybeden YAKAD Başkanı Zafer Özbilici’nin sesinden bir mesaj dinletilecek. Turkcell bu sayede ailelere destek olarak toplumda bu konuda oluşturulan bilince katkı sağlanmayı hedefliyor.


Turkcell’in hayata geçirdiği bu projeyle kayıplarına ulaşmak isteyen ailelere bir destek daha sağlanmış olacak. Bunun yanı sıra mesajı dinleyerek, ulasilamayanlar.com sitesini ziyaret eden Turkcell kullanıcıları, yeni kayıpların yaşanmaması için bilinçlendirilecek.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:49
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