Turkcell’den techfin alanında bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tescillenen cihaz; tahsilat, stok takibi ve e-fatura süreçlerini tek bir platform üzerinden sunarak üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlıyor.

Maliyetler düşüyor

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, “Şirketlerimizin maliyetlerini azaltan çözümlerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Paycell Android POS’u sadece ödeme alan bir cihaz olmanın ötesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden sunabilen bir platform haline getirdik” dedi. Yılmaz, şöyle konuştu: “KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu platform üzerinden karşılayarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz. Maliyetlerin yanı sıra pandemi döneminde önemi artan temassız ödeme konusunda ise Paycell Android POS’ta QR tabanlı ödeme deneyimi sunuyoruz. Güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz Paycell Android POS cihazımızın Vergi Usul Kanunu 507 numaralı tebliğine uygun ilk POS cihazı olarak tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”