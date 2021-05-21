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Teknoloji Turkcell’den şirketlere ‘dijital çalışan’ çözümü
Teknoloji

Turkcell’den şirketlere ‘dijital çalışan’ çözümü

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayan Turkcell, robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojisini kullanarak hayata geçirdiği yeni çözümü ile şirketlere desteğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:43:00 -
Turkcell’den şirketlere ‘dijital çalışan’ çözümü

Turkcell RPA çözümü sayesinde işletmelerde kurala bağlanabilen rutin işler 7/24 hızlı ve hatasız bir şekilde yerine getirilerek şirketlere adeta birer ‘dijital çalışan’ olarak katkı sağlanacak. Böylece işletmelerde zaman tasarrufunun yanında finansal ve operasyonel verimlilikler de artırılacak. RPA teknolojisi üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını ve Turkcell Grubu içinde 117 projede başarıyla kullandıklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, kural bazlı ve birbirini tekrar eden iş süreçlerine sahip her şirketin Turkcell RPA sayesinde yeni nesil teknolojik çözümlerle iş verimliliğini hızla yükseltebileceğini söyledi. Özata “Turkcell olarak sahip olduğumuz teknolojik bilgi birikimi ve deneyimle, şirketlerimizin dijitalleşme yolculuklarına eşlik ediyor; geliştirdiğimiz çözümlerle küresel rekabette öne çıkmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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