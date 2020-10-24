Turkcell’den güvenli, kullanımı kolay konferans çözümü! ‘BiP Meet’ devrede

Buğra Kardan

Turkcell, dijital ürünlerine ve servislerine bir yenisini ekledi. Şirket tarafından devreye alınan video konferans sistemi ‘Bip Meet’, Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Tansuğ, Türk mühendisler tarafından kullanımı kolay ve güvenli bir sistem geliştirildiğine dikkat çekti.



Uzaktan toplantı imkanı



BiP Meet’in hızlı biçimde uzaktan toplantılar yapabilmeye olanak tanıdığına işaret eden Tansuğ, ayrıca şu mesajları verdi:



Çözümümüzü bir süredir şirket içinde çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda yahut video konferans görüşmelerimizde kullanıyoruz.



BiP Meet çözümümüz çok ama çok faydalı. Bu çözümümüz sayesinde güvenli toplantılar için şifre belirlemek, lobide bekletmek, katılımcıları sessize almak ve odadan dışarı atmak, ekran paylaşımı yapmak mümkün.



BiP Meet’le fiziksel olarak bir araya gelmeden toplantılar gerçekleştirilebildiği gibi eğitimler yapılabiliyor, paneller düzenlenebiliyor.





Önemli görevler görüyor



Yeni ve yerli sistemimiz, eğitimden enerji ile savunmaya kadar pek çok sektörde kurumların stratejik ya da önemli görüşmelerini güvenli şekilde yapabilmelerinin önünü açıyor.



BiP Meet, tüm mobil operatör kullanıcılarına açık.



Uygulamayı öğretmenler, öğrenciler, gençler, yaşlılar yani toplu görüşme yapmayı tercih eden herkes kullanabiliyor.



BiP Meet’le toplantı başlatmak için uygulamaya ücretsiz üye olmanız şart. Ancak toplantılara katılmak için üye olmaya gerek yok.



Sistem kullanıcılarının tüm verilerini ülkemizde tutuyor.



Ücretler talep edilmiyor



Kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şirket içi sunucularına da kurulabilen BiP Meet, hiçbir güvenlik açığına yer vermiyor. Kurumlar tercihlerine göre verilerini Turkcell Bulut’ta tutabiliyorler yahut On Premise diye adlandırdığımız şirket sunucularına da kurulum yaparak bu çözümden yararlanabiliyorlar.

BiP Meet, lansmana özel olarak herkese ücretsiz 50 adet birer saatlik toplantı hakkı sunuyor.



Dijital ihraç hamlesi



Bu arada Turkcell, yerli dijital servislerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Servisler, BiP, TV+, lifebox ve Digicel iş birliğiyle 32 ülkede 13 milyon kullanıcının hizmetine sunuluyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Tansuğ, dijital ihracatta bir numarada olduklarını vurgulayarak, “Başarı öykümüz devam ediyor. İştirakimiz Lifecell Ventures, şu anda 39 ülkede 320 milyon müşteriye hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

5 Paket söz konusu

BiP Meet, 5 paketle geliyor. Bu paketler şu şekilde:



Deneme: Ücretsiz paket ile ayda 10 adet bir saatlik toplantı imkânı,



Kişisel Oda: Aylık ve yıllık alternatifleri ile kişiye özel oda adı:



bipmeet.com/atactansug gibi,



Premium: Aylık ve yıllık alternatifleri ile sınırsız toplantı,



Business: Kurumlar için 10 veya daha fazla host hesabı üzerinden toplantı,



Enterprise: MA, SMA, kamuya özel proje bazlı on premise konferans platformu.