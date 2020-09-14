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Ekonomi Turkcell'den Giresun'a Paycell ile yardım eli
Ekonomi

Turkcell'den Giresun'a Paycell ile yardım eli

Turkcell Genel Müdür Murat Erkan: - "Giresun’da hayatın normale dönmesi için devletimizin attığı adımlara destek olmak amacıyla bir yardım eli de biz uzatmak istedik. Bu amaçla Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell aracılığı ile selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelere Paycell Kart’larını ulaştırdık"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:27:34 -
Turkcell'den Giresun'a Paycell ile yardım eli

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdür Murat Erkan, Giresun’da hayatın normale dönmesi için devletin attığı adımlara destek olmak amacıyla yardım eli uzatmak istediklerini belirterek, "Bu amaçla Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell aracılığı ile selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelere Paycell Kart’larını ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell, sel felaketinin meydana geldiği Giresun’a yardım elini, yerli ve milli ödeme altyapısı Paycell ile uzattı.

Selden olumsuz etkilenen 350 esnaf ve 200 aileye, Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell aracılığıyla 400 bin TL’den fazla hibe desteği tanımlandı.

Giresun Valiliği’nin himayesinde başlatılan kampanya kapsamında hibe desteği Turkcell’in yeni nesil ödeme platformu Paycell üzerinden aktarılacak.


- "Yerli ve milli teknoloji altyapımız ile Giresunlu vatandaşlarımızın yanındayız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Murat Erkan, Giresun’da gerçekleşen sel felaketinin hemen ardından Turkcell olarak bölgedeki abonelerine kesintisiz iletişimi sağlamak adına Acil Durum Paketi ile ücretsiz internet tanımladıklarını ve fatura erteleme imkanı sunduklarını bildirdi.

Erkan, şunları kaydetti:

"26 yıldır Türkiye’den kazandığını yine Türkiye’ye veren bir şirket olarak, her daim vatandaşımızın yanında yer almayı görev biliyoruz. Sel felaketiyle sarsılan Giresun’da hayatın normale dönmesi için devletimizin attığı adımlara destek olmak amacıyla bir yardım eli de biz uzatmak istedik. Bu amaçla Türkiye’nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell aracılığı ile selden olumsuz etkilenen esnaf ve ailelere Paycell Kart’larını ulaştırdık. Bu kartlarda yüklü bakiyeler ile felaketten etkilenen vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını Turkcell desteği ile karşılamasını sağlıyoruz. Projemiz; dijital bir servisimizin böylesi bir afet döneminde insanımıza yardım amaçlı kullanımına sunulması açısında da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Turkcell olarak yerli ve milli teknolojimizle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


- ATM ve PTTMatik’lerden nakit olarak da çekilebilecek


Verilen bilgiye göre, hibe desteğinden yararlanacak Giresun esnafları ve aileler Paycell’in anında kullanımına hazır, ön ödemeli alışveriş kartı olan Paycell Kart ile tanımlanan tutarı Turkcell Mağazaları’ndan ya da Paycell uygulaması üzerinden aktive ettikten sonra kullanabilecek.

Visa entegrasyonu sayesinde tüm mağaza ve internet alışverişlerinde kullanılabilen Paycell Kart aracılığıyla yatırılan tutar, tüm banka ATM’lerinden ve PTTMatik’lerden 2 ay boyunca ücret ödemeden nakit olarak da çekilebilecek.

Turkcell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ekosistemin canlılığını kaybetmemesi amacıyla mart ayında 26 milyon TL’lik dev bir destek paketi hazırlamış, sonrasında hazırlanan esnafa özel can suyu desteği kapsamında ise salgın sonrası iş yerine geri dönen restoran, kafe, kuaför, taksi durağı gibi küçük işletmelerin ilk üç ay boyunca sabit internetini karşılama kararı almıştı.

Turkcell’in selden olumsuz etkilenen Giresun’a yapacağı hibe desteğinin yanı sıra, Turkcell çalışanları da Giresunlu aileler için acil yardım kampanyası başlattı. Turkcell Gönüllüleri çatısı altında başlatılan kampanya aracılığıyla felaketten etkilenen Giresunlu ailelerin çocuklarına uzaktan eğitim döneminde destek olması için Mini Notebook dağıtılacak.

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