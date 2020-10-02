Turkcell'den evlere 200 mbps hızla limitsiz fiber

İSTANBUL (AA) - Turkcell, başlattığı Fiber Hız Şenliği kampanyası kapsamında müşterilerine 200 mbps hızla limitsiz fiber internet hizmeti sunuyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket pandemi günlerinde evde eğitim, eğlence ve iş hayatına destek vermeyi sürdürüyor.

Bu doğrultuda şirket, son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlarla fiber altyapısını genişletirken, kullanıcılarına 200 mbps hızında limitsiz internet sağlayacak.

Kullanıcılar, evlerde internete bağlanan cihaz sayısının arttığı, uzaktan eğitimden video konferansa, film izlemeden online oyun oynamaya kadar çok sayıda aktivitenin internet üzerinden yapıldığı son dönemde, Turkcell'in özel ayrıcalıklar ve fırsatlarla sunduğu bu paketten 149,90 liradan faydalanabilecek.

Fiber Hız Şenliği kampanyası kapsamında müşterilere ayrıca, 129,90 liradan "100 mbps limitsiz internet", 149,90 liradan "100 mbps limitsiz internet ve TV+" ve yine 149,90 liradan "100 mbps limitsiz internet ve Samsung Buds kulaklık" olmak üzere 3 farklı paket seçeneği daha sunuluyor.







- "Türkiye'de evleri fiberle tanıştıran ilk operatörüz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, pandemi sürecinde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirdiklerini ve bu süre zarfında daha hızlı internet hizmetine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Turkcell olarak Türkiye'de evleri fiberle tanıştıran ilk operatör olduklarını vurgulayan Ergenekon, şunları kaydetti:



"Sadece binaya değil evlerin içine kadar götürdüğümüz fiber ile müşterilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gün içerisinde internet talebinin artık belirli saatlere değil tüm güne yayıldığını görüyoruz. Evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerimiz de çoklu kullanımı karşılamak için daha yüksek hızlarda internete ihtiyaç duyar hale geldi. Turkcell olarak şimdi de üstün fiber altyapımızla hayata geçirdiğimiz 200 mbps limitsiz interneti kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Kullanıcılarımız 200 mbps limitsiz internetle büyük boyutlu dosyaları kısa sürede indirebilirken, görüntülü toplantılardan, online eğitime kadar birçok süreci farklı cihazlardan aynı anda daha kolay yapabilecek."

