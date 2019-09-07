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Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği

Teknolojik gücünü insana dokunan projelerde kullanmayı sürdüren Turkcell, bu kez engelli çocuklar için düzenlediği sinema şenliğinde miniklerin farklı bir çizgi film keyfi yaşamasına vesile oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:57
Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği

Teknolojik gücünü insana dokunan projelerde kullanmayı sürdüren Turkcell, bu kez engelli çocuklar için düzenlediği sinema şenliğinde miniklerin farklı bir çizgi film keyfi yaşamasına vesile oldu. İşitme engelliler için hazırlanan işaret dili, ayrıntılı altyazı ve görme engelliler için Hayal Ortağım uygulaması kapsamında sunulan Sesli Betimleme teknolojisiyle, engelli çocuklar engelsiz çizgi film mutluluğu yaşadı.



25’inci yaşına ulaşan Turkcell, Engelsiz Eğitim Programı kapsamında bir çocuk şenliği düzenledi. Özellikle toplumda fırsat eşitliği oluşturmak hedefiyle geliştirdiği teknolojilerle takdir toplayan Turkcell, yaklaşık 70 görme ve işitme engelli çocuğun katıldığı bir etkinlik organize etti. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde İstanbul Ayazağa’daki Turkcell Platinum Park’ta organize edilen Engelsiz Sinema Şenliği’ne katılan çocuklar; doğanın içinde kendileri için özel hazırlanan çeşitli aktivitelere katılıp oyunlar oynadıktan sonra, Turkcell’in Young Guru Academy işbirliğinde ve Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle geliştirdiği Hayal Ortağım uygulamasını kullanarak “Sevimli Ejderha Kokonat: Ormanda Şenlik” çizgi filmini izledi. İşitme engelli çocuklar filmi işaret dili çevirisi ve ayrıntılı altyazı seçenekleriyle izlerken; görme engelli çocuklar da Hayal Ortağım uygulaması Sesli Betimleme teknolojisi ile çizgi filmin tadını çıkardı.


Şenliğe katılan ve çocukların heyecanına ortak olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, hem etkinlikler hem de film boyunca çocuklara eşlik etti.



Minik yürekler için keyifli bir gün


"Minik yüreklerin kalbindeki mutluluğun yüzlerine yansıdığını görmek bizim için en büyük mutluluk" diyen Ömer Barbaros Yiş, "Turkcell olarak Türkiye için teknoloji geliştirirken diğer yandan bu gücümüzü insanlığın, özellikle dezavantajlı kitlelerin faydasına sunmak bize ayrı bir gurur veriyor. Engelli bireylerin sosyal hayata tam ve bağımsız katılımını hedef alan ve fırsat eşitliği sunan teknolojilerimizle en küçük gülümsemeye vesile olmak bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.



"Turkcell’in çalışmalarını takdir ediyoruz"


Turkcell’in hem engelliler hem de özel yetenekli çocuklar için yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, "Bakanlık olarak Turkcell ile çok önemli projelere imza atıyor, çocukların eğitimi yanında bu tip organizasyonlarla sosyal hayata daha fazla dahil olmalarını sağlıyoruz. Turkcell, Türkiye’ye sadece teknoloji değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal değer de katıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:57
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