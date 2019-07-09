Turkcell’den dataya 2 milyar liralık yatırım

Akit Ekonomi

Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi planlayan Turkcell, ana alanlarından birini kurumlara ve sektörlere dijital çözümler sunmak olarak belirledi. Şirket; bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ da dahil olmak üzere firmalara tek noktadan uçtan uca dijital sektörel çözümler sunmaya devam edecek.

Sekiz merkezi var

Servisler ve iş çözümleriyle son üç yılda dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olma başarısını gösteren Turkcell, sekiz veri merkeziyle Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi unvanına sahip.

‘Ülkemizin datası ülkemizde kalsın’ stratejisini esas alan şirketin veri merkezlerine yaptığı yatırım 2020 sonunda 2 milyar liraya ulaşacak. Turkcell tarafından 2016’da Gebze Veri Merkezi, 2018’de de 14 bin 500 metrekare tesis ve 2 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğüne sahip İzmir Veri Merkezi hizmete sunuldu. 2019’da Ankara, 2020’de de Çorlu veri merkezlerinin tamamlanması planlanıyor.

Yerli siber güvenlik hizmeti

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımın gelecek dönemde daha net ortaya çıkacağını söyledi.

Siber güvenlik konusunda her ülkenin kendi altyapısını sağlaması gerektiğini anlatan Özata, şunları kaydetti: “Kısa bir zaman önce dünya standartlarında bir siber güvenlik operasyon merkezi açtık. Saldırı ve virüs önleme gibi her güvenlik katmanında tedbirlerimiz var. Siber güvenlik konusunda hem sistem hem de insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Amacımız yerli ve milli bilgi birikimimizi artırarak Türkiye’nin siber güvenlik alanında söz sahibi ülkelerden biri olabilmesine katkı sağlayabilmek.”

FIRST en iyi kaynaklara erişimi sağlıyor

Özata, Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza’daki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nin bu alanda en prestijli sertifikalardan Forum of Incident Response Security Teams - Olay Müdahale Güvenlik Ekibi Forumu (FIRST) sertifikasıyla tescillendiğini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı: “FIRST, dünyanın her yerinden akredite güvenlik operasyon merkezleriyle çalışarak olası tehditlere karşı önlemlere ulaşma ve koruma için en iyi kaynaklara erişimi sağlıyor. Türkiye’de FIRST sertifikasına sahip ve müşterilerine hizmet sunan ilk şirketiz. Bu merkezi kamu kurumları için de güvenlik çözümleri üretilebilecek bir altyapıyla dizayn ettik.”