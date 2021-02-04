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Teknoloji Turkcell’den büyük indirim kampanyası
Teknoloji

Turkcell’den büyük indirim kampanyası

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, hobi ürünlerinden bilgisayara kadar binlerce ürünün yer aldığı Türkiye’nin ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında çok sayıda üründe özel indirimler başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:04:00 -
Turkcell’den büyük indirim kampanyası

http://www.turkcell.com.tr/ pasaj platformunda 2-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında akıllı saatlerden tabletlere, hobi ürünlerinden telefonlara birçok üründe 2 bin TL’ye varan indirimler var. Platformu ziyaret edenler peşin indirimli fiyatlardan faydalanabilecekleri gibi dilerlerse ödeyecekleri tutarı faturalarına yansıtarak taksitli ödeme seçeneğinden de yararlanabilecek. Kampanya kapsamında seçili bazı ürünleri tarifelerine yansıtarak satın alan müşteriler, ürüne özel hediyeler kazanma şansı da bulacak.

Sarı günler kampanyası başlıyor

Turkcell mağazalarında 9-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Sarı Günler’ kampanyasında da akıllı telefondan kulaklığa, akıllı saatten oyuncu ürünlerine, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine 43 üründe indirimler geçerli olacak. Müşterilerimiz seçili aksesuar ürünlerinde aynı ürünün ikincisinin alımında yüzde 50’ye varan kampanyalardan yararlanabilecek. Ayrıca yine Turkcell mağazalarında 5 ve 8 Şubat tarihlerinde stoklarla sınırlı olan Premium bir cihazda “Karekodla Fırsat Avı” kampanyası ile 2 bin TL üzerinde indirim yapılacak.

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