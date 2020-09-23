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Ekonomi Turkcell’den BM’nin küresel iş birliği inisiyatifine destek
Ekonomi

Turkcell’den BM’nin küresel iş birliği inisiyatifine destek

Turkcell, Birleşmiş Milletler’in (BM) başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:22:00 -
Turkcell’den BM’nin küresel iş birliği inisiyatifine destek

Şirketin imzacı olduğu inisiyatifte pandemi başta olmak üzere iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi krizler karşısında hem kamunun hem de özel sektörün sorumlu davranması gerektiğinin altı çiziliyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına başlatılan BM küresel iş birliği inisiyatifine destek veren şirketler arasında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Erkan, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de en büyük destekçilerinden biriyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizi sahip olduğumuz teknolojinin gücüyle toplumsal fayda yaratma hedefimiz doğrultusunda yürütüyoruz. İnisiyatif çerçevesinde taahhüt ettiğimiz başlıklara hizmet eden hali hazırda süre gelen projelerimiz var” dedi

 

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