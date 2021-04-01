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Teknoloji Turkcell`den bir başarı daha
Teknoloji

Turkcell`den bir başarı daha

Turkcell müşterileri tarafından 4.5G`nin 5`inci yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 21:37:00 -
Turkcell`den bir başarı daha

Sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan data miktarı 6 milyar GB`ı aştı. BiP, fizy, TV+ ve Dergilik gibi uygulamalara da talep arttı. Ürünleri ve servislerinin beğenildiğini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti: “Bundan 5 yıl önce 4.5G ihalesine katıldığımızda bugünleri düşünerek en geniş spektrumu aldık. Geldiğimiz nokta da ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Pandemi sürecinde müşterilerimizin hızlı ve kaliteli internet ihtiyacını başarıyla karşıladık. Hatta bu güçlü altyapımız sayesinde Superbox gibi inovatif çözümümüzle Türkiye`nin her yerine fiber hızında mobil internet hizmeti götürdük. Yaşama geçirdiğimiz yerli dijital servislerimiz, müşterilerimizin hayatlarına değer kattı. Yerli uygulamalarımız ve servislerimizle dijital ihracat hamlesi başlattık. 

Dayatmalara izin vermedik

Ülkemizin adını uygulamalarımızla dünyaya duyurduk. Bugün iletişim ve yaşam platformumuz BiP, 192 ülkeden farklı kullanıcıya sahip bulunuyor. Ayrıca bu güçlü altyapımız üzerinden sunduğumuz yerli uygulamalarımızla insanımıza yapılmak istenen dijital dayatmalara izin vermedik. Bu sayede son dönemde BiP`e yönelik artan dijital göç talebini başarıyla yönettik.”

5G`ye hazırız

Mevcut altyapılarının 5G`ye geçişi kolaylaştıracağına inandıklarını dile getiren Sezgin, şöyle dedi: “Şu anda mobilde desteklemekte olduğumuz 1.6 Gbps hızla Rusya`dan bir operatörle birlikte dünyanın en hızlı iki 4.5G şebekesinden birine sahibiz. Bu güçlü altyapımız sayesinde 5G`ye de hazırız. Turkcell olarak güçlü 4.5G altyapımız sayesinde 5G`de pek çok ilke imza attık. 5G`yi sadece şebeke ekipmanı olarak düşünmeyip aynı zamanda gerek üniversitelerimiz gerek yerli tedarikçilerimizle birlikte çalışarak ülkemizi 5G`de söz sahibi yapacak milli 5G çözümlerinin tasarlanıp geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.”

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