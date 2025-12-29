Turkcell'den 31 milyar dolarlık yatırım

Turkcell, 2025'te gerçekleştirdiği stratejik altyapı yatırımları, 5G frekans ihalesi ve küresel teknoloji devleriyle yaptığı işbirlikleriyle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, 2026 için belirlediği yapay zeka entegrasyonu ve bulut bilişim hedefleriyle büyüme ivmesini artırmayı hedefliyor.

Turkcell, 2025'i, 5G frekans ihalesinde en yüksek bant genişliğini almasının yanı sıra BOTAŞ ile imzaladığı 15 yıllık fiber altyapı anlaşması gibi birçok stratejik hamleyi hayata geçirerek tamamladı.

Şirket, toplamda 31 milyar doları bulan yatırım geçmişine ek olarak, Google ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 3 milyar dolarlık yeni bir yatırım taahhüdüyle teknoloji altyapısını güçlendirmeye odaklandı.

Şirket, 1 Nisan 2026'da "Turkcell Gücüyle 5G" mottosuyla yeni teknolojiye geçişi planlarken, mobilde 40 milyon kullanıcı barajını aşarak pazar liderliğini sürdürüyor.

Ayrıca şirket, 2026 için enflasyonun üzerinde reel büyüme ve bulut bilişim gelirlerinde yüzde 50'ye varan artış da öngörüyor.

5G teknolojisi için hazırlıklar sürüyor

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2025'in hem belirsizliklerin yönetildiği hem de stratejik kazanımların elde edildiği kritik bir dönem olduğunu söyledi.

Özellikle fiber altyapının sürekliliği ve 5G hazırlıkları konusundaki adımların şirketin geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Koç, 2025'in başında birçok bilinmeyeni barındırdığını ancak yıl sonunda hedeflenen noktanın üzerine çıktıklarını ifade etti.

Koç, BOTAŞ ihalesinin kazanılmasıyla Türkiye çapındaki fiber altyapının 15 yıl daha garanti altına alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2025 çok bilinmeyenli bir yıldı. Hem 5G ihalesi hem de fiber altyapımızın önemli bir sağlayıcısı olan BOTAŞ'tan altyapı kiralama işlerinin belli olacağı bir yıldı. Öncelikle BOTAŞ ihalesini alarak, Türkiye çapındaki bütün fiber altyapımızın 15 yıl daha devamlılığını sağlamış olduk. Aynı zamanda 5G ihalesini de 2025 yılında gerçekleştirdik. Biz 5G ihalesinde Türkiye'nin Turkcell'i olarak en yüksek frekans bandını aldık ve en yüksek bedeli ödedik. 1 milyar 224 milyon dolar vererek 17 yıllığına 5G frekanslarının sahibi olduk. 160 MHz'lik bir bant aldık. Nasıl 4G'de en yüksek hızı biz veriyorsak, 5G'de de en yüksek hızı müşterilerimize biz sunacağız."

Koç, altyapı çalışmalarının yanı sıra son kullanıcıyı 5G teknolojisine hazırlamak için cihaz ekosistemine yönelik hamleler yaptıklarına da dikkati çekti.

Türkiye'deki 5G uyumlu telefon oranının henüz yüzde 25 seviyelerinde olduğunu aktaran Koç, Samsung ile yapılan stratejik anlaşma sayesinde yerli üretim 5G uyumlu cihazların erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunulduğunu söyledi.

Koç, 5G'ye geçiş tarihi ve hazırlık süreçlerine değinerek, "Şu anda yoğun şekilde baz istasyonu kurulumlarını yaparak 1 Nisan 2026'ya hazır olmaya çalışıyoruz. 1 Nisan'da 'Turkcell Gücüyle 5G' diyoruz ve bu kaliteyi sunacağız." dedi.

"Bulut Bilişim Gelir Büyümesinde hedef yüzde 50 seviyesinde"

Google Cloud ile yapılan işbirliğinin teknolojik dönüşümün en önemli katalizörü olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye'ye bugüne kadar toplam 31 milyar dolar yatırım yaptık. En son yaptığımız 1,2 milyar dolarlık frekans bedelinin üzerine, Google ile yapmış olduğumuz 3 milyar dolarlık yatırımın 1 milyar dolarını Turkcell sağlayacak. En önemlisi, Google Cloud işbirliğinden dolayı kendimize 'Bulut Bilişim Gelir Büyümesi' hedefi koyduk. Yüzde 50 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Turkcell içinden bir Turkcell daha çıkarma hedefimiz var. Yakın gelecekte bulut bilişim gelirlerimizin milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz."

Koç, yapay zekanın şirket içindeki verimliliği artırmada kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, Turkcell bünyesinde yazılan kodların yüzde 25'inin yapay zeka tarafından üretildiğine dikkati çekti.

Bu durumun istihdam kaybına değil, nitelikli iş gücünün daha katma değerli projelere odaklanmasına olanak tanıdığını ifade eden Koç, "Yapay zekayı çok verimsiz kullandığımızı düşünüyorum. Kanser ilacı bulmak, yeni protein zincirleri keşfetmek gibi 'ulvi' işler için kullanılması gerekirken, basit işlerde kullanılması sürdürülebilirlik açısından sorunlu." dedi.

Koç, şirketin 2026 finansal beklentilerine ilişkin de "2026 için enflasyonun üzerinde reel büyüme bekliyoruz. Yüzde 42 seviyesinde bir FAVÖK marjı öngörüyoruz. Yatırımlarımızın gelire oranı yüzde 23 civarında, yani kazandığımız her 4 liranın 1 lirasını AR-GE ve altyapıya harcıyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Dijital servislerde "yerlilik" ve "güvenlik" vurgusu

Afet ve acil durumlarda iletişimin sürekliliği açısından BiP uygulamasının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Koç, uygulamanın altyapısının Türkiye'deki tüm mesajlaşma trafiğini kaldırabilecek kapasiteye ulaştırıldığını söyledi.

BiP içerisindeki acil durum özelliklerinin hayati önem taşıdığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"BiP uygulamasının içinde halihazırda bir 'Acil Durum Butonu' var. Bu uygulamada bir tuşa basıyorsunuz, oradaki listede, acil durum listenizdeki herkese o mesaj ulaşana kadar BiP uygulaması uğraşıyor. Kablosuz iletişimde bir sorun yaşanırsa, NFC dediğimiz teknolojilerle beraber telefonların birbirleriyle iletişim kurabileceği bir altyapı bu. İkincisi, BiP uygulamasının içinde anlık ışık yakıp söndürecek ve anlık zil sesi çıkartacak bir başka buton var. Acil bir durumda kendinizi duyurmanız gerekiyorsa BiP uygulamasındaki o butona basıyorsunuz."

Koç, televizyon ve dijital içerik platformu TV+'ın da içerik kalitesi ve kullanıcı sayısında önemli bir ivme yakaladığını, platformun 6,2 milyon kullanıcıya ulaştığını ve HBO Max gibi küresel içerik devlerinin yapımlarının izleyiciyle buluşturulduğunu anlattı.

Finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Paycell'in ise regülasyonlara tam uyum ve güvenli altyapısıyla büyüdüğünü dile getiren Koç, iştiraklerin geleceğine yönelik stratejik opsiyonların her zaman masada olduğunu belirterek, sözlerini, "Global Tower, Superonline ve Paycell gibi iştiraklerimizin halka arzı veya stratejik ortaklıklarla değerlenmesi konularını her zaman değerlendiriyoruz. Doğru zamanda, doğru fiyatla her türlü stratejik yatırımı veya satışı yapabiliriz." ifadeleriyle tamamladı.