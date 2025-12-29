  • İSTANBUL
Gündem Dezenformasyon tezgahına geçit yok! DMM'den Yalova operasyonu açıklaması
Dezenformasyon tezgahına geçit yok! DMM'den Yalova operasyonu açıklaması

Dezenformasyon tezgahına geçit yok! DMM'den Yalova operasyonu açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yalova'da kanlı terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen kahramanca operasyon üzerinden başlatılan kirli algı operasyonlarına karşı vatandaşı uyardı. DMM tarafından yapılan açıklamada, operasyonun hassasiyetini zedelemeye çalışan ve kamu düzenini hedef alan asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM), Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması, kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

 

DMM'den yapılan açıklamada, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyona ilişkin olarak, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda gerçek dışı, doğrulanmamış ve kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımların yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

 

"İlgili tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması; kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

1
Yorumlar

Abdullah

Bu kader mülteci alırsan ensarız diye olacağı buydu. Hepsi gidecek yoksa bu olaylar daha da büyür. Çözüm basit.
