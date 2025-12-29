İşkembeden fetva veren CHP tayfasına bakmayın! Piyango haram

Sebahattin Ayan İstanbul

Bir yeni yıl daha yaklaşırken, Müslüman Türk toplumu bir kez daha “şans” ambalajına sarılmış bir kumar düzeniyle karşı karşıya bırakılıyor. Yılbaşı adı altında meşrulaştırılmaya çalışılan Milli Piyango ve benzeri şans oyunları, toplumda kumarı normalleştiren en büyük araçlardan biri haline geldi. Devlet izniyle yürütülen bu sistem, bir yandan israfı, kolay yoldan zengin olma hayalini ve tembelliği körüklerken; diğer yandan aile yapısını, toplumsal ahlakı ve emeğin kutsallığını zedeleyen bir kültürü yaygınlaştırıyor.

ÖZELLEŞTİRİLDİ AMA HÂLÂ ‘MİLLİ’

Özelleştirme sonrası sokaklara, ekranlara ve sosyal medyaya kadar yayılan kumar düzeni; “Milli” adı altında milli ve manevi değerlerle hiçbir bağı olmayan bir alışkanlığı toplumun merkezine taşıyor. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların sıkı denetim altında tutulduğu Türkiye’de, kumarın bu denli teşvik edilmesi ciddi bir çelişki olarak dikkat çekerken, devletin vatandaşını koruma sorumluluğu ile kumarı yaygınlaştıran uygulamalar arasındaki derin tutarsızlık da her geçen gün daha görünür hale geliyor. Bu kapsamda Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala, gazete ve televizyon reklamları ile vatandaşlar kumar bataklığına çekilmeye çalışılırken, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız “Harama bulaşmayın” uyarısında bulundu.

PİYANGOYU NORMALLEŞTİRİYORLAR

Müslüman bir ülkede Hristiyan geleneklerinin yaşatılmasının kültürümüze ihanet olduğunu aktaran Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, şunları dile getirdi:

“Milli Piyango olarak adlandırılan kumar, uzun yıllardır ülkemizde ne yazık ki devlet izniyle düzenlenen ve özellikle yılbaşı döneminde öne çıkan kumar oyunlarından biri. Yeni yıl adı altında insanımızı israfa teşvik eden bu sistem, aynı zamanda bütün haramlara da davetiye çıkarmaktadır. Baktığınızda içkinin, seviyesiz eğlencelerin, kumar kültürünün bu günlere odaklandığını görüyoruz. Müslüman bir ülkede Hıristiyan geleneklerini yaşatıyor olmak, kendi kültürümüze ihanettir. Milli değerlerimizle hiçbir ilgisi olmadığı halde ‘Milli’ kelimesiyle anılan bu piyango ve diğer kumar türlerinin toplum üzerindeki etkileri üzerine derinlemesine düşünmek, önemli soruları gündeme getiriyor.

BİR YANDA YASAK DİĞERİNDE TEŞVİK

Bir yanda devletin, kumarı yasaklayarak bireyleri ve toplumu koruma yükümlülüğü bulunurken; diğer yanda Milli Piyango ve benzeri şans oyunlarını teşvik ederek bu sürecin bir parçası haline gelmesi, büyük bir çelişki. Piyango ve benzeri kumar oyunlarının “Milli” olarak adlandırılması, kumar algısını toplum nezdinde normalleştirme çabasını açıkça ortaya koymaktadır. Bu oyunlar, bireyleri “kolay yoldan zengin olma” düşüncesine yönlendirirken, çalışmanın, üretmenin ve azimle hedefe ulaşmanın değerini gölgede bırakıyor. Böylelikle, toplumda emek odaklı başarı yerine şansa dayalı bir zenginlik kültürü gelişiyor. Basıyorsunuz parayı, o an kazanıp kazanmadığınız belli oluyor. Bunun adı şans oyunu değil kumar oluyor.”

HİÇ BU KADAR YAYGIN OLMAMIŞTI

Piyangonun ve türevlerinin artık hayatımızın her alanında karşımıza çıktığını vurgulayan Başkan Ali Yıldız, vatandaşlara uyarılarına şöyle devam ediyor:

“Ancak Milli Piyango’nun özelleştirilmesinin ardından sokaktaki kumar oyunlarının sayısı da çeşitliliği de arttı. Yani sokak kumarı hızlı bir şekilde yayılıyor. Üstelik neresinden tutarsanız tutun kumar olan bu uygulamaların televizyonlarda ve diğer sosyal medya mecralarda reklamları yayınlanıyor. Spor sahaları başta olmak üzere birçok yatırımın Piyango-Spor Toto bütçesi ile yapılması ve üzerine de koca bir yazı ile de bu eser Milli Piyango veya Spor Toto tarafından yapılmıştır diye yazılması da ayrıca kumarı özendirmesi açısından bir fecaattir.

Devlet buna müsaade etmemeli

Toplum sağlığı ve toplumun kötü alışkanlıklardan korunması adına alkol ve sigaranın çok katı kurallarla denetlendiği ve kontrol altında tutulduğu ülkemizde aileyi ve toplumu tehdit eden şans oyunları ise alabildiğince yayılıyor devlet buna müsaade etmemeli, İslam ülkesi olarak dünyada varlığını sürdüren Türkiye’nin iç dinamiklerini şekillendirmeye çalışan piyango ve şans oyunları gibi haramlara asla ve asla tevessül edilmemelidir. Devletin, vatandaşlarını kumara teşvik etmekten vazgeçmesi bir zorunluluktur. Ayrıca, ‘Milli’ kelimesinin bu ‘şeytanın pislik işi’ olarak nitelenen oyundan mutlaka kaldırılması ve kumarın toplumsal değerlerimizle bağdaşmayan yüzünün açıkça vurgulanması ivedilikle sağlanmalıdır.”