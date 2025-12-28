  • İSTANBUL
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıysa serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıysa serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Saran verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıysa serbest bırakılmıştı.

Eski başkan Ali Koç'un "seçime git, güven oyu al" önerisi camiada konuşulurken, bugün bomba bir iddia ortaya atıldı.

Saran'ın bu süreçte çok yıprandığı ve başkanlığı bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

 

"BAŞKANLIĞI BIRAKACAK"

Gazeteci Barış Yarkadaş, "Benim edindiğim bilgi, Sadettin Saran'ın yakın çevresi kendisine istifa etmemesi yönünde baskı yapıyor.

Ancak Saran önümüzdeki günlerde, Ocak ayının 2. haftasında Fenerbahçe'yi kongreye götürecek ve aday olmayacak. Başkanlığı bırakacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü, henüz bu iddiayı yalanlayacak herhangi bir açıklama yapmadı.

Saran'ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

