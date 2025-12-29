  • İSTANBUL
Ekonomi Zincir market çalışanları ne kadar kazanıyor? 49 bin TL veren var!
Zincir market çalışanları ne kadar kazanıyor? 49 bin TL veren var!

Türkiye’nin dev market zincirlerinden çalışanlarını ihya edecek haberler peş peşe geldi. Milyonların merakla beklediği güncel maaş tablosu netleşti. Raflardaki bereket bordrolara da yansıdı; rakamlar tam anlamıyla rekor kırdı!

Son dönemde çalışan refahına yönelik atılan adımlar, perakende sektöründe meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki şubeleriyle vatandaşa hizmet veren market devleri, personellerinin yüzünü güldürecek yeni ücret tarifelerini belirledi. Sosyal medyaya ve kulislere düşen son rakamlar, "marketlerde yeni dönem" yorumlarını beraberinde getirdi.

 

BORDROLARDA YENİ DÖNEM: EN DÜŞÜĞÜ BİLE ŞAŞIRTTI!

Sektörden sızan bilgiler, zincir marketlerin çalışanlarına sunduğu imkanların ciddi bir eşiği aştığını gösteriyor. Özellikle geçim standartlarının üzerinde seyreden bu rakamlar, iş arayanlar ve mevcut çalışanlar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

İşte kurumsal kimliğiyle öne çıkan o devlerin güncel maaş tablosu:

MİGROS: 53.000 TL

BİM: 49.000 TL

A101: 45.000 TL

ŞOK: 39.000 TL

 

REFAH SEVİYESİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Gelen son verilere göre, en yüksek maaş skalası 53 bin TL ile dikkat çekerken, diğer devlerin de 40-50 bin TL bandına dayandığı görülüyor. Bu tablo, market çalışanlarının emeklerinin karşılığını alması noktasında atılan devrim niteliğindeki adımların bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

