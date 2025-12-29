  • İSTANBUL
Aktüel Fatih’te Dikkat Çeken Afiş: "1000 yıllık nizamı savunan mı haindir, 100 yıl evvel dedelerimizin kanını akıtanlara özenip ağaç süsleyenler mi?"
Fatih’te Dikkat Çeken Afiş: "1000 yıllık nizamı savunan mı haindir, 100 yıl evvel dedelerimizin kanını akıtanlara özenip ağaç süsleyenler mi?"

Fatih’in sembol yapılarından biri olan Şehzadebaşı Camii, bugün anlamlı bir eyleme sahne oldu. Akıncı Güç adlı topluluk, cami duvarına astığı pankartla toplumsal değerler ve tarih bilinci üzerinden dikkat çeken sorular yöneltti.

Son dönemde kültürel değerler üzerinden yürütülen tartışmalara yeni bir boyut kazandıran afişte, Anadolu topraklarının bin yıllık İslam nizamına ve tarihsel köklerine atıf yapıldı. "Yılbaşı kutlamaları" ve "ağaç süsleme" gibi ithal kültür ögelerine tepki gösterilen afişte, şu ifadeler yer aldı:

"SORUYORUZ! 1000 yıllık nizamı savunan mı haindir? 100 yıl evvel dedelerimizin kanını akıtanlara özenip ağaç süsleyenler mi?"

 

Milli Değerler ve Kimlik Tartışması

Afişi asan topluluk üyeleri, bu sorularla amaçlarının bir "kimlik muhasebesi" yaptırmak olduğunu belirtti. Özellikle Milli Mücadele dönemine ve ecdat yadigarı değerlere vurgu yapan grup, Batı merkezli kültürel dayatmalara karşı yerli ve milli duruşun önemine dikkat çekti.

Cami cemaati ve çevredeki vatandaşların ilgiyle karşıladığı afiş, kısa sürede sosyal medya platformlarında da geniş kitleler tarafından paylaşılarak tartışılmaya başlandı. Birçok kullanıcı, afişteki soruların toplumsal hafızayı tazeleme noktasında kıymetli olduğunu vurguladı.

4
Türkoğlu

100 yılın yolunu çizenler haindir öğle bir yol çizdiler ki 3 neslimizi yok ettiler ve bir daha geri dönüşü olmayan bir nesil yetişti ,,, vesselam ,,,

güldüm bunlara papyla ayin yap sonra

bunları yaz heybeliada ruhban okukun acacakalr <<kimlikten islam kelimesini bunlar cıkardı 2017de haala müslümanlık taslıyorlar
