Seküler yobazların çocukları çukurda!

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve özellikle ergenlik çağındaki gençlerin dünya görüşü ile ahlaki değerlerini hedef alan sapkın akımlar, toplumda ciddi bir manevi erozyona yol açıyor. TikTok’ta bir grup genç namaz kılarken hayatını kaybeden Müslümanlarla alay ederek en kutsal ibadetlerimizden biri olan namaz ve secdeyi dalga konusu yapan akım başlattılar. Müslümanlarla alay eden paylaşımların yaygınlaşması, dijital mecraların yalnızca bir ahlak krizine değil, aynı zamanda inanca yönelik sistematik bir saldırıya dönüştüğünü gözler önüne sererken uzmanlar, seküler eğitim sisteminin gençlerimizi ahlaki temellerden kopardığını söylüyor.

CELLADINA AŞIK NESİL

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Sosyolog Adnan Kalkan, şunları söyledi: “Yıllardır aileler, ilkokula çocuğunu masum, ahlaklı ve inançlı olark gönderdiğini, üniversiteden ise ateist olarak mezun olduklarından dert yanar. Seküler eğitim sistemi yıllardır bir nesli hem vatanına hem değerlerine hem de topluma yabancılaştırdı. Bakan Tekin bundan bahsedince nesli ifsat edenler salya döküp saldırdılar. Geldiğimiz noktada celladına aşık, medeniyetine düşman nesiller yetişti. Bu sapkın akımlar daha fazla toplumsal huzursuzluğa sebep olmadan tedbir alınmalı.”

“MANA”SIZLIĞIN İFLASI

Prof. Dr. A. Halim Ulaş da, şöyle konuştu: “Bugün okullarımızda ve akademik koridorlarımızda hüküm süren materyalist ve seküler eğitim anlayışı, maalesef gençlerimizi sadece bilgi yüklenen birer hafıza kutusuna dönüştürerek, onları kendi ruh köklerinden ve manevi miraslarından hunharca koparmaktadır. Maneviyattan arındırılmış bu sığ bakış açısı, ruhu besleyemediği gibi, zihni de manasızlığın çölünde savunmasız bırakıyor. İşte sosyal medyada şahit olduğumuz o yürek sızlatan manzaralar; aslında bu eğitimsel körlüğün ve manevi yozlaşmanın kaçınılmaz bir sonucudur. Anlam dünyası kurutulmuş, kutsalla bağı kesilmiş bir zihin, secdedeki o derin tevazuyu ve evrensel duruşu kavrayamaz; onu sadece komiklik malzemesi yapılacak boş bir jimnastik zanneder. Onları bu sığlığa mahkûm eden seküler eğitim paradigmasını sorgulamadan ve onlara varlığı Yaratıcı’nın bir mektubu gibi okumayı öğretmeden, bu şuursuzlukların önüne geçmemiz mümkün değildir.”

İLGİ ÇEKME, RİYAKÂRLIKTIR

Doç. Dr. Kasım Takım ise şunları dile getirdi: “Gençlerimizin mizah anlayışı gün geçtikçe daha garip bir hal almaya başladı. İlgi çekmeyi başarabilecek her konu onlar için alay konusu olmaya aday ne yazık ki. Bazen yaşlılarla alay eder kimi zaman da milli manevi değerlerimizle alay eder oldular. İyi ya da kötü bahsetmeleri hiç önemli değil bunlar için. Yeter ki bahsedilsin. Bu sadece değer tanımazlık olarak değerlendirilebilir. Asıl bu davranışı besleyen kaynak ile ilgilenmeliyiz. O da ilgi çekme gibi yeni tanımlarla ifade edilen riyakârlık hastalığıdır. Riyakârlık kendini (sanat vs) gerçekleştiremeyen basit insanların, müptezel tavırlarıdır. Riyakâra verilecek en iyi cevap onu görünür kılacak tepkilerden sakınmak olmalıdır.”