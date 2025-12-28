  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?

Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor!

ABD’nin saldırısında derin şüphe: Önce terörle karıştır sonra müdahale et

Dünya bu görüşmeye kilitlendi! Netanyahu ve Trump İran'a saldırmak için bir araya geliyor

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Belki avukat da sizin spottaki gibi cevap vermiştir! Liyakat iddiasındaki cumhuriyet kendi ayağına takıldı

Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Talat Atilla merak edilen o soruyu sordu, Prof. Ahmet Nezih Kök net şekilde cevapladı: Adli Tıp'taki uyuşturucu testinde yanlış pozitif rapor çıkar mı?
Gündem Ve Suriye ordusu harekete geçti! O bölgeye ilerliyorlar
Gündem

Ve Suriye ordusu harekete geçti! O bölgeye ilerliyorlar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Ve Suriye ordusu harekete geçti! O bölgeye ilerliyorlar

Masumların ölmesine neden olan sistem karşıtı ayaklanmalar Suriye ordusunu harekete geçirdi. Ordu güçleri Lazkiye'ye ilerlemeye başladı.

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri olayları bastırmak için kent merkezlerine girdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Türkiye-Suriye arasında yeni dönem! Şimdiden ihracat 3 milyar doları geçti
Türkiye-Suriye arasında yeni dönem! Şimdiden ihracat 3 milyar doları geçti

Ekonomi

Türkiye-Suriye arasında yeni dönem! Şimdiden ihracat 3 milyar doları geçti

İslam ülkesi bir haftada ikinci kez Suriye’yi vurdu! Açıklama gece vakti geldi
İslam ülkesi bir haftada ikinci kez Suriye’yi vurdu! Açıklama gece vakti geldi

Dünya

İslam ülkesi bir haftada ikinci kez Suriye’yi vurdu! Açıklama gece vakti geldi

Suriye’deki değişimin en net görüntüsü! Katliam üssünden futbol merkezine
Suriye’deki değişimin en net görüntüsü! Katliam üssünden futbol merkezine

Dünya

Suriye’deki değişimin en net görüntüsü! Katliam üssünden futbol merkezine

Esedçi teröristlerden hain saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Esedçi teröristlerden hain saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Gündem

Esedçi teröristlerden hain saldırı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aniden lazkiye tartus tarafı neden cıktı sizce

diğer tarafa operasyon yapıalcağı sırada israil amerikaya bildirdi sdgye operasyon yapılırsa catısan tarafları vururum diye sonrada mossad devreye girdi nusayri alevi arapların olduğu bölgede suriye güclrine oprasyon baslayınca bombalama diğer taraf geriye kaydı <<yani anlayacağınız suriye artk amerika isrialin elinde bilginiz olsun <<suriyede bulunan Türkmenler dikakt edin kendinzii arapalr için harcatmayın kürtler için harcatmayın akıllı olun

3 ülke birlesti tartuz lazkiyede dikkat

israil iran kürtler <<3ü bir arada diğer taraflara sdg dürzilere operasyon yapılmasını engelelmek için bu bölgeyi karsıtrıdılar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23