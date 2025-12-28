Ve Suriye ordusu harekete geçti! O bölgeye ilerliyorlar
Masumların ölmesine neden olan sistem karşıtı ayaklanmalar Suriye ordusunu harekete geçirdi. Ordu güçleri Lazkiye'ye ilerlemeye başladı.
Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri olayları bastırmak için kent merkezlerine girdi.
Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.
Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.