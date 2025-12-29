  • İSTANBUL
O ilimizde taşımalı eğitime ara verildi

O ilimizde taşımalı eğitime ara verildi

Gaziantep’te etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde ulaşım aksadı. Bu kapsamda taşımalı eğitimle ilgili yeni bir karar alındı.

Gaziantep’te kar yağışının ardından ulaşımda yaşanan aksaklıklar, eğitimle ilgili tedbirleri de beraberinde getirdi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.

 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

