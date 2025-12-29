Gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş hakkında flaş gelişme
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.
Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.
Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
