  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı

Togg, T10F ve T10X almak için son şans! Aralık kampanyası bitiyor

Camiada yasa dışı bahis neşteri! Futbol dünyasını sarsan soruşturmada beklenen gelişme

2025 yılının kelimesi belli oldu

Dezenformasyon tezgahına geçit yok! DMM'den Yalova operasyonu açıklaması

Fatih’te Dikkat Çeken Afiş: "1000 yıllık nizamı savunan mı haindir, 100 yıl evvel dedelerimizin kanını akıtanlara özenip ağaç süsleyenler mi?"

Seküler yobazların çocukları çukurda!

Hangi ara bu kadar yabancılaştık! "Teşekkür ederim Noel Baba" diyen Türk çocukları: Kültürel erozyon hat safhada

İşkembeden fetva veren CHP tayfasına bakmayın! Piyango haram

Uzak Doğu’da sular ısınıyor! Çin, Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı
Gündem Gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş hakkında flaş gelişme
Gündem

Gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş hakkında flaş gelişme

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı dosyada; ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’, ‘kabul etmek veya bulundurmak’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarına ilişkin inceleme sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ile sanal medya ünlüsü Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alındı.

Veyis Ateş’in evinde gözaltına alındığı, Taner Çağlı’nın ise Viyana’ya gitmek üzereyken havalimanında yakalandığı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Gündem

Ünlü isimlere uyuşturucu darbesi! Rapçi Ege Karataşlı ve Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında
Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında

Gündem

Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında

Son dakika! Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı
Son dakika! Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı

Gündem

Son dakika! Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş gözaltına alındı

Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf
Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

Gündem

Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tespit

tek sosyal medyam burası olduğu için belki dünyadan haberim yoktur. veyis ateş habertürkten ayrılalı çok oldu. oradan ayrılınca uyuşturucu işine mi başlamış da tutuklamışlar. testi pozitif mi çıkmış. ne olmuş niye üstüne gittiler hiç aklım almıyor. keşke kulüp başkanı olsaymış.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23